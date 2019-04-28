هيئة السكك الحديدية السعودية أطلقت موقع حجز تذاكر قطار الحرمين السريع، أمام جميع المواطنين والمقيمين بالأراضي الحجازية حتي يستطيعوا التنقل بين المدن والمناطق في اقصي وقت ممكن بكل سهولة عن طريق زيارة الرابط الالكتروني www.hhr.sa، حيث يمكن لأي مواطن أو مقيم حجز تذاكر الإقلاع والوصول عبر الموقع الرسمي لقطار الحرمين، فمن الممكن اختيار الدرجة وطباعة التذكرة بعد الشراء كما يمكن تعديل الحجز أو إلغاء الحجز كل ذلك عن طريق رقم الحجز الخاص بك، كما أتاحت الشركة السعودية للسكك الحديد أمكانية اختيار المقاعد والوجبات، علما بان قطار الحرمين السريع يربط الحرم المكي بالمسجد النبوي في المدينة المنورة مروراً بمدينة جدة ومطار الملك عبد العزيز الدولي ومدينة الملك عبد الله الاقتصادية خلال أقل من 150 دقيقة و تبلغ سرعة القطار 300 كم في الساعة.​

طريقة حجز قطار الحرمين السريع

نوضح لمتابعي موقع كلمة دوت أورج كيفية الحجز في قطار الحرمين السريع حيث يمكن لجميع المسافرين الدخول علي الموقع الالكتروني واتباع الخطوات الموضحة لكم عبر النقاط التالية.

زيارة موقع قطار الحرمين السريع الالكتروني.

الالكتروني. أدخال رقم الحجز والجوال والهوية الوطنية.

تحديد تاريخ المغادرة.

تحديد تاريخ الوصول.

إضافة عدد أفراد الرحلة سواء كانت ذهاب فقط أو ذهاب وعودة.

إضافة عدد الأطفال أن وجد.

النقر علي أيقونة انتهاء من اجل إتمام عملية الحجز الكترونيا.

بذلك قد نكون أوضحنا لكم كيفية حجز تذاكر قطار الحرمين السريع عبر الموقع الالكتروني قطار الحرمين السريع حيث يمكن الاطلاع علي مواعيد الرحلات وأسعار تذاكر قطار الحرمين السريع وغيرها من التفاصيل من خلال الرابط الالكتروني للموقع الرسمي الموضح لكم بعالية، وختاما في حالة وجود أي استفسارات يمكن تركها بالتعليقات وسوف نقوم بالرد عليكم علي الفور.

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