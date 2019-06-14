ما هو رابط موقع حجز موعد المطابقة للمرشحين للوظائف التعليمية 1441/1440 وكيف أحجز موعد في أحد فروع وزارة الخدمة المدنية للمطابقة، أسئلة كثيرة تشغل تفكير كل المرشحين للوظائف التعليمية 1441 الآن، وذلك بعدما تم تدشين موقع لحجز موعد المطابقة للتيسير عليهم لإتمام تلك المرحلة الهامة وهي المطابقة للحصول على الوظيفة، هذا وقد غرد المتحدث الرسمي لوزارة التعليم مبارك العصيمي بخصوص تلك الخطوة الهامة لتيسير المطابقة على كل المرشحين في كل أنحاء المملكة.

هذا وبعد الوصول لموقع حجز موعد المطابقة للمرشحين للوظائف التعليمية سيتمكن المرشحين من اتمام عملية الحجز بكل سهولة، هذا ومن الجدير بالذكر أن وزارة التعليم بالتعاون مع وزارة الخدمة المدنية، كانت قد أعلنت يوم الخميس الماضي عن أسماء المرشحين والمرشحات على الوظائف التعليمية، على أن تبدأ المطابقة من يوم الأحد 16 يونيو وتستمر حتى يوم الثلاثاء، والحجز الإلكتروني سوف ييسر كل الأمور على الجميع.

موقع حجز موعد المطابقة للمرشحين على الوظائف التعليمية

عند الوصول للموقع سيكون أمامك خيارين، الأول وهو مستخدم جديد، وتقوم بتسجيل بياناتك، ويكون التسجيل للمرشحين للوظائف التعليمية، ويجب أن تتطابق البيانات مع بياناتك على نظام جدارة، ثاني الخيارات أن تكون قد سجلت من قبل، لتختار تسجيل الدخول، رباط الموقع هو:

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بالتوفيق للجميع