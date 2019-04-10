موقع حساب المواطن ca.gov.sa إيداع 2.5 مليار ريال في حسابات المستفيدين لشهر أبريل الدفعة 17

قام حساب المواطن السعودي بالبدء في إيداع الدعم المادي المخصص للمستفيدين المكتلمة طلباتهم في البرنامج، حيث قام الحساب بالإعلان عن قيامه بإيداع مبلغ مالي يقدر ب 2.5 مليار ريال سعودي في حسابات جميع المستفيدين من البرنامج اليوم الأربعاء الموافق العاشر من أبريل الحالي.

وبحسب ما أعلن عنه حساب المواطن فإن الإيداع الذي تم اليوم الأربعاء يشمل دفع التعويضات اللازمة للمواطنين عن الدفعة السابعة، والتي بلغت 10.6 مليون ريال سعودي، ليستفيد منها نحو 12.5 مليون شخص مستفيد وتابع من هذا البرنامج.

موقع حساب المواطن وحاسبة حساب المواطن

ويمكن للمواطن السعودي بالمملكة العربية السعودية، والمستفيد من برنامج حساب المواطن السعودي بحساب قيمة الدعم المالي الذي سيحصل عليه هذا الشهر من خلال الدخول إلى موقع حساب المواطن على الانترنت من خلال زيارة الرابط ca.gov.sa ومن ثم يقوم المستخدم بالضغط على أيقونة الحاسبة التقديرية، ثم يكتب عدد أفراد الأسرة المستفيدة من البرنامج بداية من عمر 18 عاماً فما فوق، ومن ثم يكتب عدد أفراد الأسرة الأقل من 18 عاماً، ومن ثم يتم إدخال دخل الأسرة إجمالياً، وسيتم ظهور المبلغ المستحق للأسرة كاملاً.

ومن المعروف بأن برنامج حساب المواطن السعودي يقوم بصرف الدعم المستحق للمستفيدين في صورة إيداع نقدي، وذلك في اليوم العاشر من الشهر الميلادي من كل شهر، على أن يتم صرف الدعم المستحق للمستفيدين عن طريق حسب معايير الاستحقاق، من الأخذ في الاعتبار عدد أفراد الأسرة المستفيدة ودخلها، وأعمار الأفراد المنتمين لهذه الأسرة.

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