موقع سلفة sulfah || خطوات تسجيل مستخدم جديد طلب تمويل شخصي سريع متناهي الصغر

موقع سلفة sulfah هو منصة إلكترونية تم إطلاقها بشكل تجريبي في شهر يناير الماضي، لتمويل الأفراد بالمملكة العربية السعودية للحصول على تمويل متناهي الصغر، وذلك في دقائق معدودة، من خلال عملية إلكترونية عبر شبكة الإنترنت، من خلال الدخول على تطبيق سلفة أونلاين والسير في الإجراءات التي يطلبها موقع الشركة للحصول على تمويل شخصي سريع في (15) دقيقة، ودون حاجة لتحويل الراتب.

موقع سلفة sulfah

منصة سلفة أولى المنصات الحاصلة على موافقة للتمويل في المملكة العربية السعودية من مؤسسة النقد العربي السعودي، ومنذ بدء إطلاقها الشخر الماضي ويزداد البحث من المواطنين عن كيفية التسجيل في الموقع، وكيفية تقديم طلب، وكذلك من يقوم بتقديم الطلب ويتم إرسال رسالة له من المنصة يذكر بها أن المنصة في فترة تجريبية ومعاودة التقديم فيما بعد، حيث ذكر للمواطنين ذلك في شهر يناير، وأيضا في شهر فبراير الجاري، مؤكدة شركة سلفة عبر موقعها إجابات لكافة الأسئلة التي تدور بذهن المواطن.

طلب سُلفة

من الدخول على الموقع الالكتروني سلفة، والذي وضع عبر الموقع كافة ما يتطلبه المواطنين لمعرفة تطبيق سلفة وما يقدمه، حيث يتم طلب تمويل شخصي سريع لمبلغ صغير “تمويل متناهي الصغر” والذي تحدد ما بين (1000- 5000) ريال سعودي، وللمواطن طالب السُلفة السداد على فترات طويلة، ودون حاجة لتحويل الراتب، وذلك وفق توافر شروط معينة.

خطوات تقديم سلفة

يتم دخول الرابط السابق

تسجيل مستخدم جديد

وكتابة البيانات رقم الجوال

البريد الالكتروني

كلمة المرور

التأشير بقبول بالشروط والأحكام

وكذلك التأشير بصحة البيانات

ثم استكمال التسجيل

وعقب إنشاء الحساب، يمكنكم الدخول وطلب التمويل بتحديد المبلغ المطلوب، وكذلك اختيار فترة السداد بالشهور، ثم طلب التمويل الآن، والذي يتطلب رفع مستندات الدخل وبطاقة الهوية.

شروط تقديم سلفة السعودية

هناك شروط معينة تتطلبها منصة سلفة الالكترونية، وهي:

التقديم مقتصر على سعودي الجنسية

لا يقل سن المتقدم عن 18 عام

أن يكون في عمل لا تقل مدته عن 6 اشهر

وألا يقل دخله عن 3000 ريال سعودي

وبعد توافر الشروط يتم مراجعة الطلب في دقائق من الطلب وإيداع المبلغ بالحساب البنكي للشخص.