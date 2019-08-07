موقع صندوق التنمية العقارية portal.redf.gov.sa يقدم 18 خدمة مجانية خلال عيد الأضحى.. تعرف عليها

موقع صندوق التنمية العقارية يبحث عنه عدد كبير من الأشخاص بالمملكة العربية السعودية، حيث يوفر الاستعلام عن أسماء مستفيدي الإسكان عن طريق الدخول على موقع سكني الصندوق العقاري استعلام لمعرفة أسماء الـ200 ألف مستفيد اللذين تم الإعلان عنهم في بداية العام الجاري للذين تقدموا على برامج الدعم السكنى من وزارة الإسكان السعودية و الصندوق العقاري، وتم وضعهم على قوائم الانتظار حتى يتم الاستحقاق، وجاء ذلك وفقًا للخطة الجديدة المقدمة من وزارة الإسكان و البنك العقاري، وحرصًا منا على تقديم ما يهم القارئ، نعرض لكم مواعيد عمل موقع صندوق التنمية العقارية بعيد الأضحى، والخدمات التي يقدمها خلال هذه الفترة.

موقع صندوق التنمية العقارية

موقع صندوق التنمية العقارية الإلكتروني، فقد أعلن حمود العصيمي، المتحدث الرسمي للصندوق عن استمرار العمل في الموقع بفترة عيد الأضحى 1440، وذلك لسعيه إلى حصول العملاء على تمويلهم بكافة أنحاء المملكة الانتهاء من أشغالهم دون عناء، مشيرًا إلى أنه ستتوفر أكثر من 30 خدمة إلكترونية عبر موقع الصندوق الإلكتروني ،مؤكدًا أن أي مستفيد يستطيع عمل جميع إجراءات تمويله العقاري المدعوم إلكترونيًا دون الحاجة للذهاب إلى أي مؤسسة.

الخدمات التي يقدمها صندوق التنمية العقارية بعيد الأضحى

الخدمات التي يقدمها صندوق التنمية العقارية بعيد الأضحى، عرضها المتحدث الرسمي للصندوق وهي:

المستشار العقاري

الاستعلام الشامل

خدمات التمويل المدعوم

طلب صرف دمغة

طلب دعم على تمويل عقاري قائم

أعرف دورك

وعجلها

تحديث البيانات الشخصية

إصدار الفواتير والسداد

إخلاء طرف، وحجز المواعيد

الحصول على صورة الصك

تحديث البيانات الشخصية

تحديث الآيبان

تحديث بيانات المقترض لدى سمه

الاستعلام عن الطلب إعفاء متوفي

الكفالة

خطابات التعريف

طلب دعم على تمويل عقاري قائم

مشيرًا إلى أنه بإمكان رجال الشرطة الاستفادة من مبادرة القروض السكنية العسكريين عن طريق الخدمة المتاحة إلكترونيًا بالصندوق.

صندوق التنمية العقارية

صندوق التنمية العقارية قد حصل على المركز الثالث من 14 جهة حكومية تعمل بقطاع الخدمات والتنمية وفقًا لمؤشر “يسر”، ليكون قد حقق بذلك تقدم ملحوظ بمجال الخدمات الإلكترونية لينضم بذلك إلى فئة النطاق الأخضر في مؤشر مستوى النضج للخدمات الحكومية عالية التأثير الذي اطلقه برنامج التعاملات الإلكترونية الحكومية خلال الربع الأول لعام .2019.