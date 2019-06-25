موقع قياس: الطريقة الجديدة للتسجيل في قياس

موقع قياس، هو موقع مخصص للاختبارات من أجل تحديد مستوي الطلاب سواء في المرحلة الثانوية أو المرحلة الجامعية، وتنقسم تلك الاختبارات إلي التالي : اختبارات طلاب المرحلة الثانوية للألتحاق بالجامعة، اختبارات ما بعد التخرج من الجامعة مثل اختبارات المعلميين، وتتم تلك الاختبارات خلال فترتين من كل عام أحدهما خلال الفصل الدراسي الأول والآخري خلال الفصل الدراسي .

خطوات التسجيل في موقع الاختبارات قياس

قم بالدخول إلي الموقع الرسمي لقياس .

قم بالانتقال إلي صفحة التسجيل وبعدها اختر فتح ملف جديد للمشتركين الجدد .

ثم ينقل الموع إلي صفحة بها بعض البيانات المطلوبة والمطلوب منك إدخال تلك المعلومات بشكل صحيح .

بعد ذلك قم بإدخال بيانات الاتصال بك من بريد الإلكتروني ورقم الهاتف سواء الجوال أو الثابت .

بعد التأكد من صحة بياناتك التي قمت بإدخالها قم بالضغط علي إرسال .

علي كل من يرغب في التقديم علي اختبارات قياس سواء اختبارات الطلاب من أجل الإلتحاق بالجماعة أو اختبار كفايات للمعلمين والمعلمات أن يقوم بالتسجيل في موقع قياس أولاَ ليتمكن من الحصول علي الاختبار .