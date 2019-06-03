موقع قياس نتائج التحصيلي برقم الهويه | رابط نتيجة اختبار التحصيلي الدارسي Qiyas.org

نتابع مع حضراتكم زوار موقع كلمة دوت أورج اخر المستجدات الأخيرة عن نتائج اختبار التحصيل الدراسي للتخصصات العلمية، حيث اعلن المركز الوطني للقياس والتقويم في التعليم العالي بالمملكة العربية السعودية عن نتائج التحصيلي في قياس منذ قليل حتي يتمكن جميع الطلبة والطلبات المرحلة الثانوية العام بجميع الشعب التعليمية معرفة درجات نتائج تحصيلي قياس عن طريق الدخول علي الموقع الرسمي للمختبر علي شبكة الأنترنت، حيث يمكن الاستعلام عنها من خلال رقم الهوية الوطنية ورقم الاشتراك أو رقم المشترك الخاص بكل طالب وطالبة.

موقع قياس نتائج التحصيلي برقم الهويه

يمكن لأي طالب أو طالبة الاستعلام عن نتائج التحصيلي عن طريق الرابط الالكتروني المرفق لكم بالأسفل، حيث يدخل المستعلم بإدخال رقم الهوية ورمز التحقق، من ثم البحث عن نتيجة اختبار التحليلي الدارسي من خلال الملف الشخصي الخاص بكل مشترك، حيث توضح النتيجة لجميع الطلاب نقاط القوة والضعف لدى الطالب في جميع الأسئلة، كما تخلق للطلبة الدفعة القوية للاطلاع علي مزيد من المعلومات المعرفية للمادة الدراسية وذلك من اجل ان يتطلع كل طالب علي مستواه الحقيقي.

بإمكان طلاب الشعبة التعليمية علمي علوم ورياضة الدخول في تلك الاختبارات ومعرفة إمكان المقررات للبدء في الاختبارات، حيث يمكن البدء في الإجابة في الامتحانات الخاصة بالمواد العلمية في كافة المواد النظرية وشفوية، حيث سيقوم المركز باحتساب الدرجات بحسب مستوي الطالب المعرفية في جميع المواد التعليمية بكافة الصفوف التعليمية بالمرحلة الثانوية العامة.