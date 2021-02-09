موقع قياس يُحدد موعد فتح التسجيل التحصيلي لعمل الاختبارات 2021

موقع قياس يُحدد موعد وباب فتح التسجيل للطالبات والطلاب داخل المملكة العربية السعودية وخريجي الثانوية العامة، اختبارات التحصيلي واحدة من اهم اختبارات القياس والتي تحدد مستوي الطالب قبل دخول التعليم الجامعي كما إنها لها أهمية كبيرة لتطوير الطلاب وقياس قدراتهم اللغوية واللفظية بشكل فارق وكامل بالإضافة إلي انه يتم تحديد الاختبار على مرحلتين المرحلة الأولي وفيها يبدأ الاختبار التحصيلي من يوم واحد يناير السابق ويستمر حتي 15 مارس القادم ويتم تسجيل الطالبات الفترة الأولي من يوم 8 فبراير حتي 15 مارس القادم أيضاً.

موقع قياس

يتم التسجيل عن طريق دخول موقع قياس والضغط على تسجيل أو إنشاء مستخدم جديد. النقر على أيقونة ملف مستفيد. كتابة رقم الهوية الوطنية الخاصة بالطالب. كتابة كلمة المرور وتسجيل الدخول. من خلال الموقع يستطيع الطالب تحديد موعد الاختبارات التي يريدها. كما يمكنه الاطلاع على نماذج اختبارات قياس للسنوات السابقة بالفعل قبل دخول اختبار قياس.

قياس تسجيل الدخول

دخول موقع قياس والضغط على تسجيل. الاطلاع على كل الشروط والبدء في عملية التسجيل. الموافقة على استكمال التسجيل. اختيار الاختبار الذي تريد أداؤه واختيار اليوم والتاريخ المناسب. دفع رسوم الاختبار بشكل إلكتروني.

رسوم الاختبارات التحصيلي قياس

حدد المركز الوطني قياس رسوم الاختبار التحصيلي لتكون مائة ريال سعودي للحصول على الاختبار في صورة ورقية.

حدد المركز 150 ريال سعودي للحصول على الاختبار التحصيلي المتأخر.

حدد المركز 150 ريال سعودي للحصول على الاختبار في صورة إلكترونية.

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