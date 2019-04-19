موقع نتائج القدرات العامه بالسجل المدني عبر بوابة قياس الالكترونية

المركز الوطني للقياس والتقويم في التعليم العالي بالمملكة العربية السعودية نظام الخدمات الإلكترونية رفع نتائج اختبار القدرات لطلاب الثانوية العامه وكذلك الطلاب الجامعيين حيث يمكن التعرف علي النتائج النهائية للتحاليل الاستدلالية بكل سهولة عن طريق استخدام رقم السجل المدني ورقم الاشتراك، من خلال هذا المقال سوف نرفق لكم رابط بوابة قياس الإلكترونية من اجل الاستفادة من خدمة استعلام عن نتائج القدرات العامة بالسجل المدني سواء كان المتدرب ذكر او انثي، حيث يقدم مختبر قياس الالكتروني العديد من الاختبارات الأخري التي يستفيد منها الطلبة والطلبات بجميع المراحل التعليمية المختلفة، حيث يمكن التسجيل في اختبار القدرات للجامعيين المحوسب أو الورقي عن طريق زيارة موقع قياس www.qiyas.org.

الطلاب والطالبات المُختبرين يمكنهم احتساب درجات قياس عبر الموقع الالكتروني الذي سوف نرفقه لحضراتكم لكي يستطيع جميع المستفيدين الدخول علي ملف المشترك عن طريق استخدام رقم الهوية الوطنية أو رقم السجل المدني، حيث يمكن الدخول علي رابط الاستعلام عن نتائج اختبارات قياس اختبار القدرات العامة عن طريق الرابط الموضح لحضراتكم بأسفل هذه المقالة فرجاء تابعونا.

موقع نتائج القدرات العامه بالسجل المدني

يمكن التسجيل في اختبار القدرات العامة للجامعيين محوسب او الورقي من اجل استخراج درجات الامتحانات بعد ظهور نتائج قياس القدرات برقم الهوية ورمز التحقق، حيث يقدم المركز القومي للقياس والتقويم العديد من الاختبارات حيث قسم المختبر الامتحانات إلي فرعين كمي ولفظي من اجل أن يسهل الأمر علي جميع الطلاب.

يمكن الاستعلام عن نتائج قياس Qiyas Results عن طريق زيارة موقع قياس المركز الوطني للقياس والتقويم في التعليم العالي، حيث يقوم المستفيد البحث عن النتيجة عن طريق أدخال رقم السجل المدني وكلمة المرور، وذلك من اجل التعرف علي درجات الامتحانات والتعرف علي نسبة النجاح، حيث تعتبر هذه الاختبارات يمنح للطلاب التقديم في الكليات السعودية، كما يمكن التسجيل في وظائف العسكرية بشكل إلكتروني.

← إقرأ أيضاً: