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رابط موقع نظام نور 1440 لنتائج الطلاب برقم الهوية والسجل المدني في المملكة لجميع المراحل

كتب أحمد صبحي آخر تحديث

يعد نظام نور الإلكتروني من الأنظمة التعليمية التي أصدرتها المملكة العربية السعودية والتي أنشآت بهدف تسجيل جميع الطلاب السعوديين الملتحقين بالمدارس السعودية في جميع المناطق لجميع المراحل الدراسية حيث يتسم هذا النظام بالقدرة على التسجيل الألي وتحديث بيانات الطلاب باستمرار والحصول على نتائج المتعلمين بشكل إلكتروني ويتم الدخول على الموقع من خلال رابط إلكتروني كما وفر النظام العديد من الأليات الإلكترونية التي تتيح دخول الطلاب بالرقم القومي أو السجل المدني وليس فقط بل يعمل النظام على خدمة العملية التعليمية بجميع جوانبها لجميع الفئات والخدمات ولك في هذا المقال كل ما يرتبط بالدخول إلى النظام وجميع الخدمات المرتبطة بالنظام.

تسجيل الدخول لنظام نور الإلكتروني برقم الهوية ورمز التحقق

وفر نظام نور أليات الدخول لجميع أولياء الأمور والطلاب للإطلاع على النتائج أول بأول من خلال رابط التسجيل الرسمي وإدخال رمز التحقق الذي يعرضه النظام ويتم التسجيل باسم المستخدم وكلمة السر التي سبق التسجيل بها من قبل ويعرض هذا الموقع العديد من الصلاحيات التي سهلت الدخول لجميع الصفوف والمراحل تتمثل في الأني:

  • واجهة التفاعل الرسومية
  • ملف إنجاز خاص بكل متعلم
  • واجهة تسجيل دخول إلكترونية لكل من المعلم والمتعلم
رابط موقع نور
رابط موقع نور

الدخول إلي .. رابط نظام نور الإلكتروني

كما يقدم الموقع كثير من الخدمات التي سهلت على المتعلمين الإطلاع على نتائج العملية التعليمية في جميع المواد من خلال أليات التصحيح الفوري ورصد جميع الدرجات فور ظهورها.

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عن الكاتب

أحمد صبحي

بكالوريوس نظم ومعلومات (علوم حاسب)، الهوايات كرة القدم والإنترنت، مجالات الكتابة الأخبار الاقتصادية والإخبارية، القاهرة

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