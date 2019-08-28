موقع نظام نور | خطوات تسجيل رياض الأطفال لعام 1441 فى مدارس الطفولة المبكرة

وفقا للإعلان وزارة التعليم السعودي بدء تسجيل طلاب رياض الأطفال فى مدارس الطفولة المبكرة بداية من اليوم الأحد الموافق 25 أغسطس 2019 على مستوى 1460 مدرسة سعودية في مختلف أنحاء المملكة وتوافد اولياء الامور على موقع نور من اجل تسجيل اطفالهم مما ادى الى تزايد محركات بحث جوجل حول الموقع، على أن نوافيكم الان عبر موقعكم كلمة دوت أورج بكل ما يخص خطوات التسجيل فى الموقع.

ماهى مدارس الطفولة المبكرة

تعتبر مدارس الطفولة المبكرة عبارة عن مدارس تشمل الأطفال البالغين سن الأربع سنوات حتى سن ال 8 سنوات تحت مسمى المستوى الثاني والثالث، ومن أهم مميزات المدرسة على انها تعمل على تأهيل الاطفال من اجل التحصيل الدراسي والتعرف على المواد الدراسية واكتشاف مواهبهم والعمل على تطويرها، ويتم استقبال طلبات تسجيل الأطفال بتلك المدارس إلكترونيا بالكامل وذلك على مستوى جميع انحاء المملكة العربية السعودية وذلك عبر موقع نور الالكتروني على أن نوافيكم الان خطوات التسجيل كاملة للقبول بتلك المدارس.

خطوات التسجيل فى مدارس الطفولة المبكرة