موقع نظام نور للاستعلام عن نتائج الفصل الدراسي الثاني 1440 بالسعودية

أعلنت وزارة التعليم بالمملكة العربية السعودية عن إعلان نتائج الامتحانات للمدارس التى أنهت الرصد على نظام نور عبر الرابط الخاص بنظام نور https://noor.moe.gov.sa حيث أكدت الوارة بانها تبارك لأبنائها الطلاب والطالبات فى مراحل التعليم العام بالنجاح وأنه يمكنهم الاستعلام عن النتائج عبر موقع نظام نور.

ويمكن الدخول على موقع نظام نور وتسجيل الدخول باسم المستخدم وكلمة السر ورقم التحقيق الموجود فى نافذة تسجيل الدخول ثم الضغط على تسجيل الدخول لمعرفة النتائج لجميع الطلاب والطالبات فى مراحل التعليم العام بالمملكة العربية السعودية.

وكان نظام نور قد بدأ فى إعلان نتائج الفصل الدراسي الثاني للعام الدراسي 1440 هجرية لجميع طلاب المرحلة الابتدائية والمتوسطة والثانوية العامة بنظام المقررات على نظام نور وذلك باستخدامرقم الهوية الوطنية من حساب الطالب أو باستخدام حاسب ولي الأمر بالمملكة العربية السعودية.

موقع نظام نور للاستعلام عن نتائج الامتحانات 1440 بالسعودية

وكانت وزارة التربية والتعليم بالمملكة العربية السعودية قد أتاحت رابط الاستعلام عن نتائج الطلبة الذين انتهوا من الامتحانات على موقع نظام نور حيث سيتم إعلان نتائج الامتحانات للمرحلة المتوسطة والثانوية بنظام المقررات برقم الهوية الوطنية بعد تسجيل الدخول من خلال نظام نور على الرابط التالى https://noor.moe.gov.sa

كما أتاحت وزارة التربية والتعليم بالمملكة العربية السعودية من قبل الفرصة لأولياء الأمور بالتسجيل عبر نظام نور لطلاب رياض الأطفال وصفوف المرحلة الابتدائية الأولي، كما يوفر نظام نور العديد من الخدمات المتعلقة بالمنطومة التعليمية بالمملكة من مرحلة رياض الأطفال وحتى المرحلة لاثانوية كما يتيح نظام نور العديد من الخدمات للمعملين والاداريين بالمدارس والإدارات التعليمية.

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