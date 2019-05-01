موقع نظام نور للاستعلام عن نتائج امتحانات الفصل الدراسي الثاني 1440

من خلال موقع نظام نور يمكن استعلم عن نتائج امتحانات الفصل الدراسي الثاني لعام 1440 هجرية حيث أعلنت وزارة التعليم بالمملكة العربية السعودية عن إعلان نتائج الامتحانات للمدارس التى أنهت الرصد على نظام نور عبر الرابط الخاص بنظام نور، حيث أكدت الوزارة بأنها تبارك لأبنائها الطلاب والطالبات فى مراحل التعليم العام بالنجاح وأنه يمكنهم الاستعلام عن النتائج عبر موقع نظام نور.

ويمكن الدخول على موقع نظام نور وتسجيل الدخول باسم المستخدم وكلمة السر ورقم التحقيق الموجود فى نافذة تسجيل الدخول ثم الضغط على تسجيل الدخول لمعرفة النتائج لجميع الطلاب والطالبات فى مراحل التعليم العام بالمملكة العربية السعودية.

وكان نظام نور قد بدأ فى إعلان نتائج الفصل الدراسي الثاني للعام الدراسي 1440 هجرية لجميع طلاب المرحلة الابتدائية والمتوسطة والثانوية العامة بنظام المقررات على نظام نور وذلك باستخدامرقم الهوية الوطنية من حساب الطالب أو باستخدام حاسب ولي الأمر بالمملكة العربية السعودية.

موقع نظام نور للاستعلام عن نتائج الامتحانات 1440 بالسعودية

وكانت وزارة التربية والتعليم بالمملكة العربية السعودية قد أتاحت رابط الاستعلام عن نتائج الطلبة الذين انتهوا من الامتحانات على موقع نظام نور حيث سيتم إعلان نتائج الامتحانات للمرحلة المتوسطة والثانوية بنظام المقررات برقم الهوية الوطنية بعد تسجيل الدخول من خلال نظام نور على الرابط التالى من هنا

كما أتاحت وزارة التربية والتعليم بالمملكة العربية السعودية من قبل الفرصة لأولياء الأمور بالتسجيل عبر نظام نور لطلاب رياض الأطفال وصفوف المرحلة الابتدائية الأولي، كما يوفر نظام نور العديد من الخدمات المتعلقة بالمنطومة التعليمية بالمملكة من مرحلة رياض الأطفال وحتى المرحلة الثانوية كما يتيح نظام نور العديد من الخدمات للمعملين والاداريين بالمدارس والإدارات التعليمية.

ويقدم موقع نظام نور للنتائج عام 1440 هجرية إمكانية الاستعلام عن نتائج الطلاب فى المملكة العربية السعودية وذلك من خلال رقم هوية ولي الأمر ورمز التحقق فقط، وذلك بالدخول على الرابط الخاص بموقع نظام نور لاستخراج نتائج الطلاب لاختبارات الفصل الدراسي الثاني لعام 1440 هجرية، ونسخ رمز التحقق كما هو ولصقه فى المكان المخصص له، وذلك منعاً لأى مشكلة قد تواجه ولى الأمر أو الطالب خلال استخراج شهادات الفصل الدراسي الثاني.

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