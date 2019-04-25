موقع نظام نور 1440 الإلكتروني وخطوات التسجيل للطلاب الجدد في مدارس الروضة الحكومية في المملكة العربية السعودية نقدمه لحضراتكم من خلال هذا التقرير، حيث يأتي موقع نظام نور 1440 الإلكتروني على رأس الأنظمة الإلكترونية التي تم استحداثها مؤخرًا من قبل المملكة العربية السعودية لتقديم العديد من الخدمات للمواطنين، وتم تخصيص موقع نظام نور 1440 كمنصة تعليمية يمكن من خلاله التقديم للطلاب الجُدد في مرحلة رياض الأطفال والصف الأول الابتدائي بجانب الخدمات التي تتعلق بإعلان نتائج الطلاب، والتي يقدمها الموقع برقم هوية ولي الأمر وكذلك اسم المستخدم وكلمة المرور التي تم تسجيل حساب الطالب بواسطتها، هذا بجانب خدمات الإطلاع على التقارير الشهرية للطلاب والتي يعدها المعلمين في وزارة التربية والتعليم السعودية، كما يقدم موقع نظام نور 1440 مجموعة من الخدمات لمعلمي ومعلمات المملكة، ويعتبر موقع نظام نور 1440 بمثابة حلقة وصل بين أطراف العملية التعليمية من طلاب وأولياء أمور ومعلمين وكذلك إداريين تابعين لوزارة التربية والتعليم السعودية، كل هذا وأكثر سنقوم بشرحه لحضراتكم بصورة تفصيلية من خلال هذا التقرير.

موقع نظام نور 1440

موقع نظام نور 1440 الإلكتروني عبارة عن منصة إلكترونية تقوم من خلال المملكة العربية السعودية بتقديم العديد من الخدمات التعليمية لأولياء الأمور والطلاب التابعين للعملية التعليمية المجانية، والتي توفرها المملكة لغالبية المواطنين السعوديين، ويجب العلم أنه للتقديم للطلاب الجُدد في موقع نظام نور 1440 الإلكتروني، فإنه يجب أن تتوافر في الطالب المتقدم مجموعة من الشروط والمواصفات والتي سنقوم بإدراجها لحضراتكم من خلال هذا التقرير.

كما يجب العلم أن الأولوية للمتقدمين من الطلاب تكون للطلبة السعوديين، هذا كما يقوم موقع نظام نور 1440 كذلك بتحديد موعد التقديم وكذلك رابط التقديم للطلاب الجُدد، وهو ما سنقوم بتوفيره لحضراتكم من خلال التقرير، بجانب رابط استعلام نتائج الطلاب للفصل الدراسي الثاني 1440 للطلاب في المراحل التعليمية الابتدائية والمتوسطة والثانوية والمزيد من المعلومات سنقوم بإدراجها لحضراتكم من خلال هذا التقرير.

التسجيل في نظام نور 1440

يقوم غالبية أولياء الأمور السعوديين بالتسجيل في موقع نظام نور 1440 الإلكتروني لأبنائهم داخل المنظومة التعليمية المجانية التي توفرها وزارة التربية والتعليم السعودية، وبالتالي فإن موقع نظام نور 1440 قد ساهم بشكل كبير في تحقيق التكافؤ بين القادرين وغير القادرين في المملكة العربية السعودية، حيث يتيج النظام خدمة الإشتراك للجميع والحصول على نفس الخدمات التي يقدمها الموقع، وبالتالي مساندة أبناء غير القادرين ومساعدتهم في الحصول على حق التعليم.

الدخول على نظام نور لتسجيل الطلاب الجُدد يكون من خلال رابط نظام نور الإلكتروني 1440.

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