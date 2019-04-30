موقع نور للنتائج 1440 .. رابط noorresults برقم الهوية كشف درجات الطلاب وزارة التعليم

موقع نور للنتائج 1440 يستعلم منه عن نتائج الطلاب في المرحلة الابتدائية والمتوسطة، وذلك للمدارس التي انتهت من تصحيح درجات الفصل الدراسي الثاني للعام الحالي 1439/ 1440 هـ، حيث أعلنت وزارة التعليم السعودية عن رفع درجات الطلاب في مراحل التعليم العام بموقع نور الالكتروني، في المدارس التي أنهت الرصد على نظام نور EduWave.

موقع نور للنتائج 1440

نتقدم للطلبة والطالبات بالمراحل المنتهية من الاختبارات في المملكة العربية السعودية بالتبارك والتهاني على النجاح، ونقدم لكم رابط مباشر نور للنتائج، الذي يستعلم منه عن نتائج الطلاب برقم الهوية بكل سهولة ويسر، والذي تم تفعيله اليوم من قبل وزارة التعليم السعودية، بخلاف رابط نور باسم المستخدم وكلمة السر، ونقدم لكم عبر موقع كلمة دوت أورج، خطوات استخراج النتائج.

خطوات استخراج نتائج الطلاب برقم الهوية

من الرابط السابق وضعه يتم استخراج النتائج لكافة مراحل التعليم المختلفة في المملكة العربية السعودية، عن طريق الحساب على نظام نور، وكذلك الاستفادة من كافة خدمات نور للطالب وولي الأمر عبر حساب ولي الأمر، وعن معرفة النتائج الان، كما يظهر بتلك الصور.

مطلوب اختيار أيقونة النظام العام

ثم كتابة الرقم القومي

ورمز التحقق كما يظهر باللون البرتقالي اسفل المستطيل

ثم الضغط على بحث

رابط نور باسم المستخدم، والذي منه يتم أجراء كافة خدمات نور والتي منها:

التقديم على روضات المدارس

التقديم للطلاب الجدد

كافة خدمات الطلاب والتحويلات

الاستعلام عن خدمات المعلمين

نتائج الطلاب باسم المستخدم وكلمة السر

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