موقع نور noor والتسجيل في رياض الأطفال العام الدراسي الجديد 1440 – 1441

موقع نور noor لتسجيل رياض الأطفال 1440-1441، يبدأ موقع نور استعداداته لاستقبال طلاب وطالبات الروضة الحكومة وذلك عن العام الدراسي الجديد 1440 – 1441 ؛ ويتضمن موقع نور العديد من الخدمات التي من حيث تسجيل الطلاب والطالبات في الروضة من المستجدين وغيرها من المراحل الدراسية وتتعدد خدمات موقع نور التربوية؛ تسهيلا وتيسيرا على الطلاب والطالبات وأولياء الأمور وتوفيرا للوقت والجهد ونقدم لقرائنا تفاصيل تسجيل رياض الأطفال 1440-1441 عبر موقع نور.

موقع نور يبدأ التسجيل للطلاب المستجدين في الروضة

وبدأ موقع نور noor التسجيل في الروضة الحكومية عام ١٤٤١ يوم الأحد الموافق 17-7-1440 هجرياً، وتنتهي فترة التسجيل للروضات الحكومية في 22-1-1441 هجريا ويوافق هذا اليوم تاريخ 20 سبتمبر 2019م.

الشواغر وجدول الروضات

وأوضحت وزارة التعليم بالمملكة أنه على أولياء الأمور الاهتمام بالاطلاع وقراءة جدول الروضات على موقع نور noor للاطلاع ومعرفة ما هي الروضات التي هي قريبة من المنزل ، كما يجب معرفة إن كان هناك مكان فيها أم لا؟ وهل هذه الروضات تخضع تحت برنامج نظام نور، ويكون موعد التسجيل معلنا من قبل إدارة التعليم لكل منطقة.

نظام نور للتسجيل في الروضات الحكومية 1440-1441

ويوفر نظام نور التسجيل في الروضات الحكومية للعام الدراسي 1440 -1441، عبر رابط رسمي وبالضغط (هنا) ، يتم الدخول على موقع نور ، وتستطيع اختيار عملية تسجيل طالب جديد (مستجد) عن طريق حساب ولي الأمر بالسجل المدني وكلمة المرور.

متطلبات التسجيل في رياض الأطفال

وبعد الدخول على رابط نظام نور يمكنك التسجيل في الروضات الحكومة عن طريق ملء البيانات التالية:

السجل المدني للطفل.

اسم الطفل.

تاريخ ميلاد الطفل.

اسم ولي الأمر.

الجوال.

جوال آخر.

الحي.

الروضة.

متطلبات أخرى للروضات الحكومية 1440 – 1441

يتطلب لتسجيل الطلاب الجدد في نظام نور ودخولهم الروضات الحكومية للعام الدراسي الجديد 1440 – 1441 بعض المتطلبات الأخرى؛ وهي:

شهادة التحصينات الأساسية وتكون كاملة.

إجراءات كشف طبي بالمركز الصحي أو الوحدة الصحة التابعة للمدرسة.

صورة من البطاقة العائلية ويكون الطفل مقيدا بها (الأطفال السعوديين) ؛ وفي حال التعذر يتم إحضار صورة من شهادة الميلاد .

خطاب تسميم لمن ليس لديه شهادة ميلاد.

تشخيص الطفل من فريق متخصص حتى يتم قبول الطفل.

بيان بمقر السكن أو إثبات له مقر السكن .

أصول الأوراق الرسمية لمطابقة الاسم وتاريخ الميلاد.

بدء التسجيل في الروضات الحكومية

أعلنت وزارة التعليم السعودية عن بدئها التسجيل في الروضات الحكومية عبر نظام نور 1440 – 1441 ، مؤكدة أنه يجب التأكد من الشروط والأوراق التي يجب توافرها في التسجيل بالروضات الحكومية، مع اختيار الأقرب لمحل السكن.