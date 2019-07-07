موقع وزارة الحج والعمرة.. بادر بالحجز في الحج عبر لينك المسار الإلكتروني لحجاج الداخل 1440 haj.gov.sa

أصبح لينك المسار الإلكتروني لحجاج الداخل 1440 haj.gov.sa موقع وزارة الحج والعمرة من أهم الأمورالتى تشغل تفكير الراغبين باداء فريضة الحج بالمملكة العربية السعودية، لذا تزداد عمليات البحث عبر الإنترنت خلال الساعات الأخيرة عن الخطوات التي يمكن اتباعها للحجز في الحج، وذلك قبل تشغيل رابط المسار الإلكتروني لحجاج الداخل 1440.

كما يمكن الدخول بكل سهولة إلى موقع المسار الإلكتروني لحجاج الداخل 1440، ومن ثم تحديد البرنامج المناسب لرغبات الحجاج وامكانياتهم المادية، إتمام عملية التسجيل بكل سهوله من خلال موقع وزارة الحج والعمرة السعودية

المسار الإلكتروني لحجاج الداخل 1440

يبحث عدد كبير من المواطنين بالمملكة العربية السعودية عن لينك المسار الإلكتروني لحجاج الداخل 1440 حتى يتمكنوا من الحجز في الحج عن طريق الدخول عبر بوابة المسار الإلكتروني لحجاج الداخل والمبادرة بالتسجيل، والتعرف على البرامج المخصصه للحج هذا العام، والشركات الرسميه المشاركة في خدمات حجاج الداخل 1440.

ويستطيع المواطنون الراغبون في أداء فريضة الحج الدخول إلى الدخول على موقع المسار الإلكتروني لحجاج الداخل عبر رابط وزارة الحج والعمرة، والتسجيل بالمسار الالكتروني لحجاج الداخل، وذلك بعد اختيار حجاج الداخل، وادخال المعلومات الشخصية، ومن ثم اختيار الخدمة المناسبة، وبعدها يتم استكمال الحجز، ودفع قيمة الحج، وأخيرًا استلام التصاريح.

التسجيل في المسار الإلكتروني لحجاج الداخل 1440

أدخل على رابط المسار الإلكتروني.

كتابة البيانات الشخصية للمواطن.

حدد باقة الحج المناسبة لك.

طلب الفاتورة على أن ترفع البيانات لوزارة الداخلية بعد السداد.

طباعة التصريح بالحج.

أرسل بيانات المستفيد لشركة الحج من أجل تنظيم كافة الإجراءات.

الجدير بالذكر أن مرحلة التقديم بدأت منذ يومين لتستمر لمدة شهر كامل، ومن الممكن مواجهة أي نوع من الأعطال عند الدخول إلى رابط المسار الإلكتروني لحجاج الداخل 1440، وذلك لكثرة الضغط عليه من قبل حجاج الداخل.