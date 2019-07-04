موقع وزارة الحج والعمرة haj.gov.sa التسجيل في المسار الالكتروني لحجاج الداخل 1440

موقع وزارة الحج والعمرة في المملكة العربية السعودية أصبح يتردد عليه خلال الساعات الماضية الكثير من المواطنين والمقيمين بالمملكة العربية السعودية من أجل التقديمفي المسار الالكتروني لحجاج الداخل 2019، وذلك بالتزامن مع بداية المرحلة الثانية من المسار الالكتروني لحجاج الداخل، والتي قد بدأت صباح اليوم الخميس، حيث يذهب الكثير من الراغبين في التقديم للحج هذا العام من المواطنين والمقيمين بالمملكة العربية السعودية لموقع وزارة الحج والعمرة بالمملكة من أجل التقديم في المرحلة الثانية للمسار الالكتروني لحجاج الداخل 1440.

ويقوم المتقدمون لحجاج الداخل باختيار من ضمن الباقات المخصصة لحجاج الداخل، حيث أن المتقدم سيقوم باختيار الباقة التي تناسبه من حيث الأسعار والخدمة التي يرغب في الحصول عليها أثناء رحلة الحج.

موعد التسجيل في المرحلة الثانية من المسار الالكتروني لحجاج الداخل 1440

وقد بدأت التسجيل في المرحلة الثانية من المسار الالكتروني لحجاج الداخل صباح اليوم الخميس في تمام الساعة الثامنة صباحاً، حيث صرح محمد القرشي عضو المجلس التنسيقي لشركات حجاج الداخل بأن التسجيل سيتم إتاحته من خلال موقع وزارة الحج والعمرة بداية من اليوم الخميس الموافق الرابع من يوليو الجاري، وتستر عمليات التسجيل من خلال الموقع حتى يوم السابع من ذي الحجة من العام الهجري الحالي، أو في حال اكتال المقاعد المخصصة لحجاج الداخل في جميع الشركات.

موقع وزارة الحج والعمرة

ومن أجل التسجيل في المرحلة الثانية من المسار الالكتروني لحجاج الداخل 1440 كل ماعليكم هو الذهاب لموقع وزارة الحج والعمرة على الانترنت haj.gov.sa ومن ثم سيقوم المتقدم لحج الدخل سواء كان مواطناً أو مقيماً بالتسجيل في المسار الثاني، ومن ثم سيتم إرسال رسالة نصية على الجوال الخاص به تفيد بأنه قد قام بالتسجيل في المسار الالكتروني لحجاج الداخل 2019 من خلال الموقع، كما أن الرسالة ستحتوي على موعد سداد الرسوم الخاصة برحلة الحج، وفي حال عدم تسديد الرسوم الخاصة بالمتقدم خلال المدة المحددة سيتم إلغاء الحجز، وسيتم إتاحة المقعد بالمسار مرة أخرى من أجل التسجيل عليه.