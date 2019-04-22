وفر موقع وظائف الهيئة الملكية بينبع 1440 العديد من وظائف خالية للمواطنين في المملكة العربية السعودية من الجنسين جميع المؤهلات الدراسية للعمل في محافظة ينبع الصناعية ومعهد اللغة الإنجليزية ومستشفي الهيئة، ويكون التقديم إلكترونيًا من أجل التسهيل على المواطنين، ويهدف موقع وظائف الهيئة الملكية بينبع 1440 إلى رفع المستوى الاقتصادي للمواطنين والتمتع بحياة كريمة ضمن رؤية المملكة 2030م ، ونوضح في هذا الموضوع رابط التقديم والتخصصات المتاحة.
وظائف الهيئة الملكية بينبع 1440
طرحت الهيئة الملكية بينيع 1440 مجموعة وظائف خالية لجميع التخصصات والمؤهلات وجاء أبرزها على النحو التالي:
- محلل إدارة أداء
- مدرب هندسة ميكانيكية (تشغيل معدات ثقيلة)
- اخصائي علاج النطق
- اخصائي تغذية اكلينيكية
- فني تمريض
- فنى بنك الدم
- ممرضة مكافحة العدوى
- صيدلي اكلينيكي
- مثقف صحي للمريض و الاسرة
- مساعد طبيب أسنان
- فنى تفتيت حصى
- محاسب أصول
- معلم مدرب تربية بدنية (للنساء).
- باحث قانوني.
- مهندس أخصائي مشاريع الهيئة الملكية بينبع.
- محاضر إحصاء.
- محاضر لغة عربية – لغة إنجليزية – رياضيات (للنساء).
- محاضر (لغة إنجليزية – لغة عربية – رياضيات – ) للرجال والنساء.
- أستاذ مساعد (مساحة – هندسة حاسب آلي – الأمن السبراني- الأنظمة الرقمية – مالية – اقتصاد- محاسبة – إدارة أعمال – إدارة مخاطر- إدارة تأمين – موارد بشرية).
- محلل مزايا – إدارة أداء.
- مدخل بيانات.
- QUALITY OFFICER
- REGISTRAR – OB/GYNECOLOGY
- CONSULTANT – PULMONOLOGY
- CONSULTANT – VASCULAR SURGERY
- REGISTRAR – DIAGNOSTIC IMAGING
- CONSULTANT – GENERAL SURGERY
رابط موقع وظائف الهيئة الملكية بينبع 1440
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