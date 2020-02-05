ميلادياً.. حساب المواطن يُعلن موعد صرف الدفعة 27

حساب الموطن هو عبارة عن دعم مادى مقدم من المملكة العربية السعودية لخدمة مواطنيها ولتحسين مستوي معيشتهم من خلال المساعدات المادية للاسر الفقيرة، حيث بلغ مقدار الدعم المقدم من الدولة حتى الدفعة الماضية الى 63 مليار ريال سعودي، ويكون الدعم مالا يقل عن الف ريال سعودي على حسب عدد أفراد الاسرة.

موعد صرف الدفعة 27 حساب المواطن

من المعتاد أن موعد ايداع برنامج حساب المواطن للمدفوعات يكون يوم 10 من كل شهر ميلادي وهو ما يتوافق مع يوم الاثنين القادم10 فبراير 2020، حيث انه لو تصادف يوم العاشر مع يوم اجازة يتم ايداع المدفوعات قبلها بيوم، هذة المدفوعات التي يقدمها حساب المواطن لمساعدة المواطنين الفقراء تزامنا مع الاصلاحات الاقتصادية فى المملكة مما تسبب فى ارتفاع الاسعار حسب رؤية 2030.

رابط التسجيل على حساب المواطن

يمكن للمواطن السعودي الجنسية التسجيل على موقع حساب المواطن من خلال زيارة بوابة حساب المواطن للاستفادة من الدعم المالى المقدم من المملكة العربية السعودية لمواطنيها.

نتيجة للضغط الشديد واقبال المواطنين على التسجيل على برنامج حساب المواطن فمن الممكن الا يفتح الموقع معك لذلك عليك أن تحاول مرة اخرى فى وقت اخر.

شروط التسجيل فى موقع حساب المواطن

1-أن يكون المتقدم سعودي الجنسية

2-المستفيد غير موود بالسجون الحكومية

3-ألا يقيم خارج المملكة اكثر من 90 يوم فى السنة الماضية

4-أن يكون زوج لسعودية، أو زوجة لسعودي، أو ابن أو ابنه لمواطن سعودي بشرط أن يكون حامل بطاقة التنقل.

تحديث بيانات حساب المواطن

أكد برنامج حساب المواطن من خلال قراره على ضرورة تحديث البيانات للمستفيدين من برنام حساب المواطن بسبب انتهاء مدة صلاحية المستندات المقدمة لدي بعض المواطنين، وأن هذة الخطوة لابد من تنفيذها والانتظار للرد.