ميليشيا الحوثي تستهدف مناطق مأهولة بالسكان بطائراتٍ مُسيرة | والدفاع الجوي السعودي يتعامل بكفاءة

القانون الدولي والشرعية الدولية الحاكمة لحقوق المدنيين والسكان العُزل، مصطلحاتٍ غائبة عن المفهوم العسكري لكل من ميليشيا الحوثي وداعهما الأول إيران، فرغم أن الساحة المنطقية للقتال هي الساحة العسكرية، إلا أن واقع ميليشيا الحوثي المدعومة من طهران يأبى وبشدة أن يعترف أو يلتزم بتلك القواعد الإنسانية الحاكمة .

وتعددت محاولات ميليشيا الحوثي لاستهداف الأماكن المدنية بمناطق المملكة العربية السعودية وخاصة المناطق الجنوبية، ولم يتوقف الاستهداف عند أهداف عسكرية أو حتى اقتصادية وفقط، بل تعدى ذلك ولعدة مرات إن لم يكن بغالب المرات لمناطق مدنية، ومنذ قليل في نبأ عاجل أفاد التحالف العربي لدعم الشرعية باليمن إلى قيام ميليشيات الحوثي الانقلابية باستهداف مناطق بالمملكة عبر طائرات مسيرة تحمل كميات كبيرة من المتفجرات .. والدفاع الجوي السعودي تعامل .. فإليكم التفاصيل حتى اللحظة .

التحالف العربي يتعامل مع طائرات الحوثي المُسيرة

فبعد أن فقدت اليوم، إيران وميليشيا الحوثي سبع خبراء عسكريين بالعاصمة اليمنية صنعاء، أثناء قيامهم بمحاولة تجهيز وإطلاق صواريخ ضد أهداف سعودية، يبدو أن ميليشيا الحوثي رغبت في الانتقام ولكن كان الفشل أيضا حليفها .

فلقد أفادت الأنباء الواردة الآن عبر تصريحات من قبل قيادة التحالف العربي، أن قوات الدفاع الجوي السعودية تعاملت بحسم وسرعة وكفاءة، مع طائرتين مُسيرتين يحملان كمية كبيرة من المتفجرات، وحسب وكالة الأنباء السعودية ” واس ” كان أحدهما يستهدف منطقة مأهولة بالسكان بجنوب المملكة وتحديداً في أبها والأخرى تم إسقاطها بالأجواء اليمنية قبل وصولها للمجال الجوي السعودي، وتعاملت القوات الجوية وقوات الدفاع الجوي بكفاءة مع طائرات الحوثي المُسيرة وأسقطتهما قبل الوصول لأهدافهم .