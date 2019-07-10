نادي النصر: انسحاب مرشحين من منصب مجلس إدارة لنادي، القائمة النهائية للمترشحين لرئاسة مجلس إدارة النادي

القائمة النهائية لمترشحين لمجلس إدارة نادي النصر، حقيقة انسحاب بعض المترشحين لمجلس إدارة النادي، أعلن نادي النصر السعودي منذ قليل وقبل موعد انعقاد الجمعية العمومية عن انسحاب أثنين من المترشحين لمنصب رئاسة وعضوية مجلس إدارة النادي، كما أوضح النادي عن أسباب انسحاب المترشحين جاء من أجل المصلحة العامة للنادي.

القائمة النهائية للمترشحين لمنصب رئاسة مجلس إدارة نادي النصر السعودي

جاءت قائمة المترشحين لرئاسة وعضوية مجلس إدارة نادي النصر كما أعلانها نادي النصر سابقا كالتالي: صالح الأطرم، تركي الدهام،صفوان السويكت، نصر الأنصر،إبراهيم العثمان، إلا أنه تم التغيير القائم النهائية بعد تصريحات النادي مساء اليوم عن خروج مترشحين من المنافسة وذلك قبل انعقاد الجمعية العمومية، وكان المترشحين المنسحبان حسب التصريحات هما : نصر الأنصر وإبراهيم العثمان، وتستمر المنافسة علي المنصب بين الثلاثة الأخريين.

موعد انعقاد الجمعية العمومية لنادي النصر

أعلن نادي النصر بأن موعد انعقاد الجمعية العمومية سوف يوافق غدا الخميس الإثني عشر من شهر يوليو في مقر النادي في تمام الساعة الخامسة والنصف، كما سيسمح بالطعن في أجراءات الجمعية بداية من يوم الجمعة والتي ستستمر لمدة يوم واحد.