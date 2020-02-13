نتائج إختبار القدرات المعرفية 1441/2020 برقم الهوية

يبحث الكثير من المواطنين فى المملكة العربية السعودية عن نتائج اختبارات القدرة المعرفية من أجل تولى اى منصب او وظيفة داخل المملكة وبالفعل تم اليوم الخميس الموافق 13 من شهر فبراير إعلان نتائج اختبار القدرة المعرفية وذلك عبر منصة قياس الإلكترونية برقم الهوية الشخصية.

كيفية الإستعلام عن نتائج إختبار القدرات المعرفية

اكدت وزارة الخدمة المدنية بضرورة الدخول على الموقع الإلكترونى والاستعلام عن نتائج درجة النجاح حيث تسأل الكثير عن درجة النجاح فى اختبارات القدرة المعرفية،حيث أوضحت وزارة الخدمة المدنية ان درجة النجاح 50%

وزارة الخدمة المدنية تعتمد نتيجة الاختبارات

اعتمدت اليوم وزارة الخدمة المدنية نتيجة اختبار القدرات المعرفية الفترة الثالثة 1441-2020، حيث يتحدد على أساسها النجاح فى المقابلات الشخصية فى الوظائف الإدارية او التعليمية او تولى اى منصب فى المملكة، حيث تتم تلك الاختبارات على أصحاب المؤهلات العليا مثل من حصل على درجة البكالوريوس او من يحمل مؤهل أعلى من درجة البكالروروس فى المملكة للوظائف الدرجة السادسة والسابعة والثامنة، تتم تلك الاختبارات بهدف الوصول لدرجة الخبرة والمعرفة لكل من يحصل على وظيفة فى المملكة العربية السعودية، ومن أجل الحصول على نتيجة الاختبارات لبد من الآتى: