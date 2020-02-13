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نتائج اختبارات القدرات المعرفية 1441 المرحلة الثالثة 2020 عبر موقع قياس qiyas.sa

بواسطة Ahmed Saad
نتائج اختبارات القدرات المعرفية عبر موقع قياس 1441 نتائج اختبارات القدرات المعرفية عبر موقع قياس 1441

يبحث العديد من المواطنين داخل المملكة العربية السعودية عن نتائج اختبار القدرات المعرفية 1441، ويتم البحث من خلال رقم الهوية الخاص بكل مواطن من الموقع الالكتروني قياس qiyas.sa، فقد تم وضع هذه الاختبارات من أجل معرفة المستوي الحقيقي لجميع الطلبة الذين يتقدمون لهذه الاختبارات من أجل معرفة المهارات والخبرات التي يتم اكتشافها وفقاً للنتيجة الخاصة باختبارات القدرات المعرفية، وسوف نوضح لكم رابط الاستعلام عن نتائج الاختبارات المعرفية عبر موقع قياس.

رابط قياس لنتائج اختبار القدرات المعرفية 1441
رابط قياس لنتائج اختبار القدرات المعرفية 1441

نتائج اختبار القدرات المعرفية 1441

يتم اختبار القدرات المعرفية في قياس لجميع الطلبة والطالبات ممن يحملون مؤهل بكالوريوس، أو ماجستير أو درجات علمية أخري أعلي، فتحديد النتيجة الخاصة بهم من خلال هذه الاختبارات يهدف إلى إعداد جيد لتولي الناجحين منهم وظائف قيادية بالمملكة، وتكون هناك ثقة من قياس بتعيينهم بسبب الخبرة التي وصلوا إليها، لذلك اختبارات القدرات المعرفية من أهم الاختبارات التي تجري خلال هذه المرحلة.

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نتائج اختبارات القدرات المعرفية 1441 المرحلة الثالثة 2020

  • يتم الاستعلام عن نتيجة اختبارات قياس عبر الدخول على الموقع الالكتروني الأتي: نتيجة قياس 1441.
  • يتم الدخول على الموقع بعد كتابة الرقم الخاص بالسجل المدني، ثم كتابة كلمة المرور الخاصة بكل فرد.
  • يتم إدراج الرمز المرئي في المكان المحدد له بالموقع.
  • يتم الضغط علي نتيجة قياس لاختبارات القدرات المعرفية، ومعرفة تفاصيل النتيجة لكل فرد علي حده.

Ahmed Saad

    كاتب بموقع نجوم مصرية وموقع كلمة وحاصل على كلية تجارة قسم محاسبة والهوايات: الكتابة في الموضوعات التقنية والسفر والاطلاع علي كل ما هو جديد ومتابعة جميع الاخبار العالمية والعربية واحب تصفح مواقع الإنترنت بجميع المجالات وخاصه كرة القدم.

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