إعلان نتائج الأهلية الدفعة 21 عبر برنامج حساب المواطن وتقديم موعد صرف الدفعة لهذا الموعد

تتوالى دفعات برنامج حساب المواطن دون انقطاع منذ إنطلاقها والتي خصصت للمواطنين السعوديين ضمن شروط وضوابط ومعايير للاستحقاق، وذلك بهدف التخفيف من الأعباء المالية عن المواطنين التي تنجم بشكل غير مباشر من الإصلاحات الإقتصادية، ومن بينها رفع الدعم عن الطاقة والكهرباء، ورفع أسعار الوقود وتأثير تطبيق القيمة المضافة على الأغذية والمشروبات، وقد أعلن برنامج حساب المواطن نتائج الأهلية الدفعة 21 من دعم البرنامج لشهر أغسطس 2019، ونوّه حساب المواطن إلى أنه يمكن للمستفيدين التحقق من نتائج الأهلية للدفعة القادمة عبر البوابة الإلكترونية لحساب المواطن، مع استمرار التسجيل لدفعة الدورة 22 .

نتائج الأهلية الدفعة 21 عبر برنامج حساب المواطن

موعد صرف الدفعة 21 من دعم حساب المواطن



أعلن برنامج حساب المواطن في وقت سابق عن تقديم موعد إيداع مبلغ الدعم من البرنامج الدفعة 21 في حسابات المستفيدين البنكية ممن توافرت فيهم شروط الأهلية ليوم الخميس الموافق 8 أغسطس 2019 بدلًا من يوم العاشر من أغسطس، حيث من المقرر حسب النظام المتبع في إيداع الدعم في حساب المواطن، يتم الإيداع في حسابات المستفيدين البنكية، اليوم العاشر من كل شهر ميلادي، ويتم تقديم الإيداع ليوم قبله أو التأخير ليوم بعده، في حال توافق يوم الإيداع إجازة رسمية.

رابط التحقق من نتائج الأهلية للدفعة 21 من حساب المواطن

يمكن للمواطنين السعوديين المسجلين في برنامج حساب المواطن للدفعة 21 الإطلاع على نتائج الأهلية وفيما إذا كانوا ممن يستحقون الدعم وفقًا للشروط المحددة من البرنامج أم لا وذلك عبر الرابط التالي : برنامج حساب المواطن الموقع الرسمي المعتمد.

تذكير بشروط الأهلية في برنامج حساب المواطن

يشترط برنامج حساب المواطن استيفاء شروط الأهلية والتي تتمثل في التالي:

أن يكون المسجل سعودي الجنسية، باستثناء ابن وابنة المواطنة والزوج أو الزوجة غير السعودية وحاملو بطاقات التنقل.

أن يقيم المستفيد بشكل دائم داخل المملكة بحيث لا يقيم خارج المملكة لأكثر من 90 يوماً خلال الـ12 شهراً الماضية.

عدم تواجد المستفيد في أي من دور الإيواء الحكومية أو السجون.

أن توافق البيانات المفصح عنها مع بيانات الجهات ذات العلاقة.

ويجدر التنويه إلى أن برنامج حساب المواطن حدد معايير الاستحقاق والتي تعتمد على إجمالي دخل الأسرة وعدد أفرادها وأعمار التابعين إذا كانت أكبر أو أقل من 18 عاماً.

التسجيل في حساب المواطن للدفعة 22

وأعلن حساب المواطن أن عملية التسجيل للاستفادة من دعم البرنامج للدفعة 22 التي سوف يتم إيداعها في حسابات المستفيدين في شهر سبتمبر المقبل مستمرة، وحثّ المواطنين للتسجيل في البرنامج حتى موعد إيداع الدفعة 21 عبر الرابط التالي: حساب المواطن ، حيث من خلال هذا الموقع يمكن التسجيل للاستفادة من دعم البرنامج.