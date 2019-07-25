حساب المواطن يعلن ظهور نتائج الأهلية للدفعه 21

نتائج الأهلية للدورة الحادية والعشرون حيث أعلن الحساب الرسمي لحساب المواطن عبر صفحته على موقع التواصل الإجتماعي ” تويتر ” عن ظهور نتيجة الأهلية للدورة القادمة من دفعات حساب المواطن، و دعا المستفيدين االدخول الى البوابة الإلكترونية للتحقق من الأهلية، كما انه يتم الإعلان عن صدور نتائج الأهلية شهرياً من خلال الحساب الرسمي للبرنامج على تويتر، و قد إستقبل الموقع الرسمي لحساب المواطن طلبات الإعتراض على الدفهة العشرون في يوم 15/7/2019 .

نتائج الأهلية للدورة الواحدة و العشرون

نتائج الأهلية للدورة الحادية والعشرون، حيث أعلن حساب برنامج الدعم السعودي “حساب المواطن ” عبر حسابة الرسمي على تويتر عن ظهور نتائج الأهلية 21، ودعا المواطنين من من يقع عليهم الدعم الدخول و التأكد من المبلغ، و الجدير بالذكر أن قيمة الدعم المقدم في الدفعه العشرون قد بلغ 2.6 مليار ريال سعودي ليصل الى أكثر من 12.4 مليون مستفيد بمتوسط دعم 1049 ريال سعودي .

رابط حساب المواطن للتأكد من الأهلية للدفعه الواحده والعشرون

نتائج الأهلية للدورة الحادية والعشرون، يمكنك عزيزي المستفيد أن تقوم بالدخول الى البوابة الإلكترونية و التأكد من قيمة الأهلية لهذة الدفعة، ومن المقرر أن يتم إيداعها في حساب المستفيدين يوم 9 من شهر أغسطس القادم، فلم يتبقى سوا أسبوعين على صرف الدفعة الواحدة و العشرون، و عشرة أيام للتسجيل في الدفعة الثانية و العشرون .