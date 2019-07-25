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حساب المواطن يعلن ظهور نتائج الأهلية للدفعه 21

كتب عبد العزيز عليفي آخر تحديث
حساب المواطن يعلن ظهور نتائج الأهلية للدفعه 21
حساب المواطن

نتائج الأهلية للدورة الحادية والعشرون حيث أعلن الحساب الرسمي لحساب المواطن عبر صفحته على موقع التواصل الإجتماعي ” تويتر ” عن ظهور نتيجة الأهلية للدورة القادمة من دفعات حساب المواطن، و دعا المستفيدين االدخول الى البوابة  الإلكترونية للتحقق من الأهلية،  كما انه يتم الإعلان عن صدور نتائج الأهلية شهرياً من خلال الحساب الرسمي للبرنامج  على تويتر، و قد إستقبل الموقع الرسمي لحساب المواطن طلبات الإعتراض على الدفهة العشرون في يوم 15/7/2019 .

نتائج الأهلية للدورة الواحدة و العشرون

نتائج الأهلية للدورة الحادية والعشرون، حيث أعلن حساب برنامج الدعم السعودي “حساب المواطن ” عبر حسابة الرسمي على تويتر عن ظهور نتائج الأهلية 21، ودعا المواطنين من من يقع عليهم الدعم الدخول و التأكد من  المبلغ، و الجدير بالذكر أن قيمة الدعم المقدم في الدفعه العشرون قد بلغ 2.6 مليار ريال سعودي ليصل الى أكثر من  12.4 مليون مستفيد بمتوسط دعم 1049 ريال سعودي .

رابط حساب المواطن للتأكد من الأهلية للدفعه الواحده والعشرون

نتائج الأهلية للدورة الحادية والعشرون، يمكنك عزيزي المستفيد أن تقوم بالدخول الى البوابة  الإلكترونية و التأكد من قيمة الأهلية لهذة الدفعة، ومن المقرر أن يتم إيداعها في حساب المستفيدين يوم 9 من شهر أغسطس القادم، فلم يتبقى سوا أسبوعين على صرف الدفعة الواحدة و العشرون، و عشرة أيام للتسجيل في الدفعة الثانية و العشرون .

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عن الكاتب

عبد العزيز علي

عبد العزيز على، طالب بالفرقة الرابعة ميكانيكا قوي، أعمل في مجال الصحافة الالكترونية منذ أكثر من 4 سنوات متابع لأخبار السعودية

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