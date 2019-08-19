نتائج الاحوال المدنية للنساء 1440 كيفية الاستعلام عبر موقع أبشر

نتائج الاحوال المدنية للنساء 1440 من السهل جدًا الاستعلام عنها عبر موقع أبشر للتوظيف وذلك بعد إعلان الإدارة العامة للقبول المركزي في وكالة وزارة الداخلية للشؤون العسكرية النتائج النهائية للقبول لجميع المديريات العامة للجوازات لوظيفة رتبة جندي للنساء، وفي مقالنا هذا سيمكنك التعرف على نتائج الاحوال المدنية للنساء 1440 من خلال رابط موقع أبشر توظيف المخصص لهذه الخدمة المهمة.

كيفية الاستعلام عن نتائج الاحوال المدنية للنساء 1440 هجريًا

أولًا ينبغي عليك الدخول على موقع أبشر توظيف وبعد الدخول عليه ستظهر لك الصفحة الخاصة بنتيجة القبول ولابد أن تملأ الحقول الاجبارية من خلال المعلومات المطلوبة منك وبعد ذلك تضغط على عرض لمعرفة إذا ما تم القبول أو لا، حيث عليك ملء أول شيء رقم الهوية، ثم تحديد تاريخ الميلاد، وتحديد الجنس ذكر أو أنثى، واختيار الحالة الإجتماعية عازب أو متزوج، وبعد ذلك تكتب رقم هوية الأب، وبعدها تكتب رقم الوظيفة سواء كنت جندي اول ( الإدارة العامة للخدمات الطبية) أو عريف ( الإدارة العامة للخدمات الطبية)، أو وكيل رقيب ( الإدارة العامة للخدمات الطبية)، أو إذا ما كنت جندي أول أمن ( قوات الأمن الخاصة)، أو جندي أمن ( قوات الأمن الخاصة)، أو جندي أول ( وكالة الأحوال المدنية)، أو جندي ( وكالة الأحوال المدنية)، وبعد ذلك تضغط على كلمة عرض لتظهر لك النتيجة.

وتجدر الإشارة أنه لا يمكنك أثناء الاستعلام عن نتائج الاحوال المدنية للنساء 1440 استخدام رقم هاتف محمول كان مسجل بشكل سابق في حساب شخص آخر في خدمة أبشر على الاطلاق، وذلك وفق ما أعلنه حساب أبشر على المنصة الخاصة بالخدمات الإلكترونية الشاملة، حيث أكد حساب أبشر أنه حتى لا يتعطل الحساب لا يمكن استخدام رقم المحمول المسجل بشكل ابق على موقع أبشر للتسجيل في حساب شخص آخر، ولابد من الحرص الشديد على عدم تكرار الأرقام الهاتفية لحساب إنسان آخر حتى لا يتم إلغاءه بصورة تلقائية أوتوماتيكية.

اعلان نتائج الاحوال المدنية للنساء 1440 هجريا

وكانت الإدارة العامة للقبول المركزي في وكالة وزارة الداخلية للشؤون العسكرية قد أعلنت عن نتائج الاحوال المدنية للنساء 1440 هجريًا بصورة مبدئية والأشخاص الذين تقدموا بطلب التحاق بالخدمات العسكرية لكل من رتبة جندي للقوات الخاصة للأمن،والحماية لسنة 1440 هجريًا، وشروط التقدم كانت متمثلة في ذهاب الطالبة إلى كلية الملك فهد الأمنية الواقعة في مدينة الرياض لإجراء مقابلة شخصية، مع إحضار نموذج موعد المراجعة المطبوع من خلال البوابة، وإرفاقها بصورتين من أصل شهادة الطالبة الثانوية أو ما يعادلها من الشهادات، وكذلك إحضار صورتين مكبرتين من أصل البطاقة الوطنية للهوية، وإحضار المؤهل العلمي والتدريبي المعتمد، وملف إحضار ملف خاص لحفظ الملفات المطلوبة، مع الحرص عدم دخول المحمول أثناء مراجعة اللجنة، أو اصطحاب مرافقين.