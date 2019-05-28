نتائج التحصيلي 1440 موقع قياس لاستعلام عن نتيجة اختبار التحصيل الدراسي

استعلام نتائج التحصيلي 1440 الفترة الثانية عبر موقع نتائج قياس التحصيلي لطلاب الثانوية العامة، حيث اعلن موقع المركز الوطني للقياس والتقويم في التعليم العالي، موعد الاستعلام عن نتيجة اختبار التحصيل الدارسي لمن سجل في اختبارات الفترة الثانية، وذلك بعد ظهور نتائج الثانوية، والذي يعد احد النتائج الهامة للطلاب، خاصةً مع فتح التسجيل والتقديم على الجامعات السعودية والعديد من الوظائف التي تدخل نتائج التحصيل الدراسي ضمن شروط القبول والتسجيل عليها.

أنهى الطلاب اختبار التحصيل الدراسي الفترة الثانية منذ عدة أيام، عقب إعلان وزارة التعليم نتيجة الثانوية العامة 1440، ووفق مواعيد الاستعلام عن نتائج اختبارات القياس، قام مركز قياس بتحديد موعد استعلام عن نتائج التحصيلي 1440 من بوابة قياس الإلكترونية للنتائج، بعد تسجيل الدخول على حساب المستخدم من بيانات ملف المشترك، أو الحصول على النتيجة من خلال خدمات نتائج قياس الأخرى ومنها الرسائل النصية والتي يجب أن يكون قد تم التسجيل بها، أو الاستفسار عبر رقم قياس الموحد.

موعد نتائج التحصيلي 1440 الفترة الثانية

أعلن المركز الوطني للقياس والتقويم في التعليم العالي موعد ظهور نتائج التحصيلي 1440 للفترة الثانية، والمقرر لها يوم الأربعاء الموافق 29 مايو 2019 ميلادي، 24 رمضان 1440 هجرياً، لاستعلام نتائج اختبار التحصيل الدراسي من بوابة نتائج قياس الإلكترونية، بعد تسجيل الدخول بالسجل المدني، وسيصدر قياس بيان لاحق لتأكيد ظهور النتائج في حسابات المستخدمين.

موقع قياس النتائج بالسجل المدني

يبدأ استعلام نتائج التحصيلي 1440 بعد الدخول على موقع قياس للنتائج من خلال اسم المستخدم وكلمة المرور، وهما البيانات التي تم الحصول عليهم في عملية فتح ملف مشترك شخصي في اختبارات المركز الوطني للقياس والتقويم العالي، بعد الوصول إلى صفحة المستخدم سيجد بيان بالاختبارات التي خاضها، يتم الدخول على خدمة استعلام عن نتيجة اختبار قياس ومنها التحصيلي .