برقم الجلوس نتائج التوجيهي الأردن 2019 موقع وزارة التربية والتعليم حسب رقم الجلوس tawjihi jo

اليوم إعلان نتائج التوجيهي الأردن 2019 عبر رابط موقع وزارة التربية والتعليم من خلال بوابة نتائج الثانوية العامة 2019 التي تم تخصصيها من اجل استعلام حسب رقم الجلوس، وبدأ بالفعل العدل التنازلي للتعرف على نتيجة امتحان شهادة الدراسة الثانوية للعام الدراسي 2018-2019، في الموعد والتاريخ المحدد من قبل الوزارة يوم غدا الخميس، ليتاح في الوقت نفسة استخراج النتيجة والتعرف على الدرجات في للطلاب المشاركين في اختبارات الدورة الصيفية.

يترقب حوالي 160 ألف طالب وطالبة وأسرهم، بلوغ الساعة الحادية عشر من صباح الخميس 25 يوليو “تموز” 2019، لبدء المؤتمر الصحفي المقرر عقدة في مركز الملكة رانا العبد الله بقاعة تكنولوجيا التعليم والمؤتمرات، لإعلان نسبة النجاح وأوائل نتيجة الثانوية العامة الأردنية واعتماد النتائج من وزير التربية والتعليم الدكتور وليد المعاني، وعبر موقع نتائج التوجيهي الأردن 2019 سيتم فتح الاستعلام برقم الجلوس عبر المورق الرسمي وزارة التربية والتعليم.

موعد نتائج التوجيهي الأردن

دقائق تفصلنا عن بداية وقائع المؤتمر الصحفي بحضور وزير التربية والتعليم الدكتور وليد المعاني، للحديث عن نسب النجاح والكشف عن أسماء الطلاب العشرة الأوائل على مستوى نتائج التوجيهي 2019 في المملكة الأردنية الهاشمية، وسيتم عقب المؤتمر الصحفي فتح استخراج الدرجات حسب رقم الجلوس.

وزارة التربية والتعليم في الأردن خصصت بوابة نتائج شهادة الثانوية العامة 2019 عبر الدخول على صفحتها الرسمية، وحتى الآن لم يتم تفعيل الرابط لاستخراج النتائج ودرجات الطلاب، والمنتظر أن يتم تفعيلة مع الساعات الأولى من صباح الخميس 25-7-2019، وحتى الآن لم يخرج بيان رسمي يوضح نسبة النجاح العامة.

موقع نتائج الثانوية العامة

تابعوا عن كسب خلال الساعات المقبلة رابط موقع وزارة التربية والتعليم الأردنية، لحين تفعيل رابط نتائج توجيهي جو الأردن وقد تتاح كشوف النتائج حسب الاسم، وهو ما سنعمل على تقديمه هنا حال توفره والإعلان عنه رسمياً.

برقم الجلوس استعلام الآن عن نتيجة التوجيهي 2019 والتي جاء نسبة النجاح العامة بها عند 58.3% وحصل الأول على القسم العلمي على مجموع 100% ، والنتيجة الآن من موقع وزارة التربية والتعليم برقم الجلوس .