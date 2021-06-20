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نتائج القبول المبدئي وزارة الدفاع 1442 عبر بوابة القبول الموحد

بواسطة نانسي نبيل
نتائج القبول المبدئي وزارة الدفاع 1442 عبر بوابة القبول الموحد نتائج القبول المبدئي وزارة الدفاع 1442 عبر بوابة القبول الموحد

أعلنت وزارة الدفاع السعودية عن نتائج القبول المبدئي وأسماء المقبولين في الالتحاق بالخدمة العسكرية من المتقدمين الجامعيين على الوظائف العسكرية 1442 للترشيح المبدئي أي ممن هم قد استوفوا جميع الضوابط والمعايير وكافة المستندات المحددة وقت الإعلان حينها، ثم استكمال بقية الإجراءات والمتابعة حتى الوصول إلى الترشيح النهائي إن شاء الله.

1 وزارة الدفاع تعلن نتائج القبول المبدئي 1442
2 رابط الاستعلام عن نتائج الترشيح المبدئي وزارة الدفاع
3 المستندات المطلوبة لمتابعة القبول
4 استكمال إجراءات متابعة القبول وزارة الدفاع السعودية

وزارة الدفاع تعلن نتائج القبول المبدئي 1442

صرحت وزارة الدفاع السعودية أنه قد تم إعلان نتائج القبول المبدئي من خلال إرسال رسالة نصية على هواتف الأشخاص المقبولين من قبل الإدارة المركزية للقبول والتسجيل، وبالنسبة للمتقدمين الذين لم يتلقوا أي رسالة فعليهم متابعة بوابة القبول الموحد لمعرفة هل تم الترشيح المبدئي أم لا، مع معرفة الإجراءات اللازمة ومتابعة القبول.

رابط الاستعلام عن نتائج الترشيح المبدئي وزارة الدفاع

خصصت الوزارة موقع لإعلان نتائج الترشيح المبدئي ثم النهائي ومباشرة بقية الخطوات من خلاله وهي على النحو التالي:-

  • تسجيل الدخول عبر رابط موقع بوابة القبول الموحد باسم المستخدم وكلمة المرور ورمز التحقق البشري.
  •  ثم حدد  من القائمة الرئيسية (النتائج) ومنها اختر نتائج القبول المبدئي.
  • سوف تظهر كافة المعلومات وأسماء المقبولين للترشيح الأولي.

المستندات المطلوبة لمتابعة القبول

  • رقم التسجيل.
  • عدد 12 صورة شخصية شمسية مقاس 4*6.
  • بطاقة الأحوال المدنية.

استكمال إجراءات متابعة القبول وزارة الدفاع السعودية

  • عليك تعبئة الاستبيان الطبي ثم طبعه.
  • طباعة صورة من استمارة التسجيل التي قمت بتعبئتها أثناء التقديم.
  • ثم تحديد مكان الفحص الطبي والمقابلة الشخصية.
  • الالتزام بالزي المحدد  سواء كان الزي الرياضي أو غيره.
  • بطاقة هوية وطنية لابد أن تكون سارية الصلاحية.
  • الالتزام بالإجراءات الاحترازية التي تشمل (ارتداء الكمامة وبقية الوقائيات).
  • لا يسمح بدخول أي متعلقات شخصية مع الشخص أثناء المقابلة الشخصية.

لمزيد من المعلومات والتعليمات التي تشمل متابعة القبول عبر الموقع الخاص بوزارة الدفاع على tajnidreg.mod.gov.sa وذلك بتسجيل الدخول ومنه سوف يمكنك من استكمال الإجراءات.

نانسي نبيل

كاتبة مصرية في شتى المجالات مٌلمة بالإخبار العامة، أعمل محررة إلكترونية في عدد من المواقع الإخبارية

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