نتائج القبول الموحد للطلاب والطالبات في جامعات الرياض تعلن غداً الخميس

تعلن يوم غداً الخميس نتائج القبول الموحد للجامعات الحكومية والكليات التقنية بمنطقة الرياض، وذلك بعد أن أعلنت بوابة القبول الموحد أنها سوف تفتح يوم الخميس الثامن من ذي القعدة لإعلان أسماء المقبولين من الطلاب والطالبات عبر بوابة القبول الموحد للطالبات 1440هـ في الفرز الأخير لها، الجدير بالذكر أن التقديم بدء على بوابة القبول يوم الاربعاء الموافق السادس عشر من شهر شوال الماضي 1440هـ، وتم إغلاق التسجيل يوم الاربعاء الموافق الثالث والعشرين من شهر شوال 1440هـ، ونتعرف من خلال هذه المقالة على رابط بوابة القبول الموحد للطلاب بالاضافة إلى رابط بوابة القبول الموحد للطالبات.

وأكدت اللجنة الإشرافية للقبول الإلكتروني للموحد على جميع الطلاب والطالبات الذين تم قبولهم الدخول على حساب الطالب أو الطالبة قبل نهاية الموعد المحدد لغلق باب البوابتين وهو يوم الأثنين القادم الموافق الثاني عشر من ذي القعدة في تمام الساعة الثانية عشر ظهراَ، ومن لم يأكد قبولة سوف يتم استبعاده من بوابتي القبول الموحد نهائياً، هذا وقد تم اعلان نتائج القبول المبدئي في غرة شهر ذي القعدة الحالي، يتم اعتباراً من يوم غد اعلان نتيجة الفرز الاخير والنهائي.

الكثير من الطلاب الطالبات يبحثون الآن عن رابط بوابة القبول الموحد للطلاب، والفتايات يبحثن عن رابط القبول الموحد للطالبات، وذلك لمعرفة ما إذا كانوا من الطلاب المقبولين في جامعات الرياض أم لا، ولتأكيد القبول ما إذا كانوا مقبولين، إليكم الروبط الآن:

الجدير بالذكر أن العام الجامعي 1441هـ يبدأ يوم الاحد الموافق 2-1-1441 هجرياً، الأول من شهر سبتمر 2019 ميلادياً.