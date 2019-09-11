رابط نتائج القبول النهائي جميع الرتب العسكرية عبر أبشر توظيف..المستندات المطلوبة

نتائج القبول النهائي جميع الرتب العسكرية، حيث أعلنت الإدارة العامة للقبول المركزي عن صدور نتائج القبول النهائي عبر بوابة أبشر توظيف الإلكترونية التابعة لوزارة الداخلية التي من خلالها يتم الإعلان عن الوظائف العسكرية والتقديم على المعاهد العسكرية عبر الموقع وذلك بالشروط المحددة من قبل كل وزارة معٌلنة عن الوظائف التابعة لها، يتيح أبشر الاستعلام عن نتائج القبول إلكترونياً من أجل توفير سبل الراحة للمواطنين سعياً من وزارة الداخلية نحو تحقيق تقديم أفضل الخدمات للمواطنين في المملكة وفقاً لرؤية المملكة عام 2030م.







نتائج القبول النهائي عبر أبشر توظيف

أتاحت وزارة الداخلية معرفة نتائج القبول النهائي على مختلف الرتب العسكرية عبر موقع أبشر توظيف، وذلك بسهولة من خلال الخطوات التالية:-







الدخول عبر موقع أبشر توظيف نتائج القبول.

عليك ملء الخانات التي أمامك بالبيانات المطلوبة والتي تشمل (رقم الهوية – تاريخ الميلاد – تحديد نوع الجنس – الحالة الاجتماعية -رقم هوية الأب -رقم الوظيفة).

ثم اضغط على كلمة عرض.

الأوراق والمستندات المطلوبة لـ المقبولين في الوظائف العسكرية







وعلى جميع المقبولين في الوظائف العسكرية إحضار المستندات والأوراق اللازمة للتعيين على الوظائف وهي على النحو التالي:-

أصل وصور مصدقة من شهادات المؤهل المطلوب على حسب الوظيفة إذا كان (شهاة بكالوريوس – شهادة الدبلوم – شهادة الثانوية العامة).

أصل وصور مصدقة من الدورات التدريبية والشهادات الفنية.

عدد 2 صورة مكبرة من بطاقة الهوية الوطنية.

عدد 4 صور شخصية ملونة مقاس 4*6 وكتابة الاسم ورقم بطاقة الهوية خلف كل صورة.

على المتقدم الحضور في الموعد المحدد له.