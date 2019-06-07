نتائج القبول النهائي لوظائف حرس الحدود العسكرية عبر أبشر توظيف

نتائج القبول النهائي لوظائف حرس الحدود العسكرية ، حيث أعلنت الإدارة العامة للقبول المركزي في وزارة الداخلية الخاصة بالشؤون العسكرية نتائج القبول النهائي على التقديم وظائف حرس الحدود 1440، وذلك عبر موقع أبشر توظيف الذي تم التقديم من خلاله على تلك الوظائف ويقدم العديد من الخدمات بشأن الوظائف التي يتم الإعلان عنها وفتح باب التقديم الكترونياً حيث يوفر العديد من المعلومات الهامة لكل متقدم أو متقدمة على أي وظيفة كانت من أجل المساعدة في الحصول على فرص العمل بطريقة تكنولوجية حديثة في ظل مواكبة التطور الملحوظ في المملكة.

موقع أبشر توظيف هو موقع إلكتروني يقدم خدمات للمواطنين بشأن إتاحة فرص عمل عسكرية أو حكومية والتقديم عليها بطريقة إلكترونية عبر الموقع، كما يتيح الاستعلام عن الشروط المطلوبة في كل وظيفة معلن عنها وعلى كل الراغبين في التقديم استيفائها لمنع استبعاد الطلب في حال عدم توافق الشروط في المتقدم / المتقدمة.

نتائج القبول النهائي لوظائف حرس الحدود العسكرية

أعلنت المديرية العامة لوزارة الداخلية عن نتائج القبول النهائي لوظائف حرس الحدود 1440 عبر رابط أبشر توظيف وحددت متطلبات لحضور الدورة التدريبية وهي كما موضحة بالصورة أسفل:-

موعد حضور الدورة التدريبية لوظائف حرس الحدود العسكرية

على كل متقدم مقبول في نتائج القبول النهائي لوظائف حرس الحدود الحضور يوم الأحد القادم الموافق 6-10-1440، وذلك في المكان الذي يحدد لكل طالب من خلال أبشر توظيف ولابد من احضار المتطلبات المذكورة فوق في الصورة، وأيضاً هناك بعض الأوراق والمستندات التي يجب أن تكون معك أثناء حضور التدريب وهي على النحو التالي:-