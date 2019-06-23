نتائج القبول في الدفاع المدني : اعرف نتائج وظائف المديرية العامة للدفاع المدني برقم الهوية من موقع أبشر للتوظيف

المديرية العامة للدفاع المدني كشف الساتر عن نتائج القبول في الدفاع المدني حيث دعت لجنة القبول والتسجيل المركزي جميع المتقدمين بالدخول علي موقع أبشر للتوظيف من اجل الاستعلام عن نتائج الدفاع المدني من خلال استخدام رقم الهوية من اجل الاطلاع علي مواعيد المقابلة الشخصية والاختبارات الطبية بالإضافة للتعرف علي المستندات المطلوبة وباقي تعليقات مراحل القبول النهائية للعمل مباشرة علي الرتب العسكرية التي أعلنتها المديرية من قبل وقت فتح باب التسجيل علي الموقع الرسمي للوزارة علي شبكة الأنترنت، من خلال هذا المقال سوف نرفق لحضراتكم رابط الاستعلام عن نتائج وظائف المديرية العامة للدفاع المدني برقم الهوية.

نتائج القبول في الدفاع المدني

طالبت لجنة القبول من كافة المقبولين بإحضار بعض الأوراق من اجل استكمال باقي مراحل القبول النهائي في وظائف المديرية العامة للدفاع المدني العسكرية، حيث الزمت جميع المقبولين بطباعة نموذج نتيجة القبول ووضعه في ملف بلاستيكي ويضع فيه شهادة التخرج وإحضار ثماني صور شخصية حديثة التصوير، بالإضافة للعديد من الأوراق الأخري يمكن الاطلاع عليها من خلال الصورة الموضحة لكم بالأسفل.

نتائج وظائف المديرية العامة للدفاع المدني برقم الهوية

نرفق لكم رابط موقع أبشر للتوظيف من اجل الاستعلام عن نتائج وظائف المديرية العامة للدفاع المدني، فمن خلال الرابط الإلكتروني السابق يمكن للمرشحين علي الوظائف العسكرية معرفة كافة تفاصيل إجراءات القبول النهائية للعمل مباشرة بالوظيفة المتاحة، حيث نتمنى للجميع المرشحين التوفيق بأذن الله.