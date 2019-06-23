 التخطي إلى المحتوى

نتائج القبول في الدفاع المدني : اعرف نتائج وظائف المديرية العامة للدفاع المدني برقم الهوية من موقع أبشر للتوظيف

كتب حنان يوسففي آخر تحديث
نتائج القبول في الدفاع المدني : اعرف نتائج وظائف المديرية العامة للدفاع المدني برقم الهوية من موقع أبشر للتوظيف
نتائج قبول الدفاع المدني 1440

المديرية العامة للدفاع المدني كشف الساتر عن نتائج القبول في الدفاع المدني حيث دعت لجنة القبول والتسجيل المركزي جميع المتقدمين بالدخول علي موقع أبشر للتوظيف من اجل الاستعلام عن نتائج الدفاع المدني من خلال استخدام رقم الهوية من اجل الاطلاع علي مواعيد المقابلة الشخصية والاختبارات الطبية بالإضافة للتعرف علي المستندات المطلوبة وباقي تعليقات مراحل القبول النهائية للعمل مباشرة علي الرتب العسكرية التي أعلنتها المديرية من قبل وقت فتح باب التسجيل علي الموقع الرسمي للوزارة علي شبكة الأنترنت، من خلال هذا المقال سوف نرفق لحضراتكم رابط الاستعلام عن نتائج وظائف المديرية العامة للدفاع المدني برقم الهوية.

نتائج القبول في الدفاع المدني

طالبت لجنة القبول من كافة المقبولين بإحضار بعض الأوراق من اجل استكمال باقي مراحل القبول النهائي في وظائف المديرية العامة للدفاع المدني العسكرية، حيث الزمت جميع المقبولين بطباعة نموذج نتيجة القبول ووضعه في ملف بلاستيكي ويضع فيه شهادة التخرج وإحضار ثماني صور شخصية حديثة التصوير، بالإضافة للعديد من الأوراق الأخري يمكن الاطلاع عليها من خلال الصورة الموضحة لكم بالأسفل.

نتائج القبول في الدفاع المدني : اعرف نتائج وظائف المديرية العامة للدفاع المدني برقم الهوية من موقع أبشر للتوظيف

نتائج وظائف المديرية العامة للدفاع المدني برقم الهوية

نرفق لكم رابط موقع أبشر للتوظيف من اجل الاستعلام عن نتائج وظائف المديرية العامة للدفاع المدني، فمن خلال الرابط الإلكتروني السابق يمكن للمرشحين علي الوظائف العسكرية معرفة كافة تفاصيل إجراءات القبول النهائية للعمل مباشرة بالوظيفة المتاحة، حيث نتمنى للجميع المرشحين التوفيق بأذن الله.

سوف يهمك:

عن الكاتب

حنان يوسف

كم انا سعيدة لاني انضميت لفريق كلمة دوت أورج للعمل في مجال التدوين الاخبار العربية، فمن خلال صفحتي الشخصية بداخل هذا السرح ستجدون كافة الخدمات المتعلقة بالشان الخليجي والعربي فرجاء تابعوني بصفة مستمرة.

التعليقات

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.