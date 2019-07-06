نتائج القبول في قوات الأمن الخاصة عبر رابط موقع أبشر الإلكتروني للتوظيف

الموقع الرسمي لوزارة الداخلية بالمملكة العربية السعودية الخدمات الإلكترونية اعلن منذ قليل عن نتائج المتقدمين للوظائف العسكرية برقم الهوية الوطنية، حيث دعت لجنة القبول والتسجيل جميع المتقدمين بالدخول على رابط موقع أبشر الإلكتروني للتوظيف من اجل الاستعلام نتائج القبول فى قوات الأمن الخاصة للتأكد من وجود اسمك ضمن أسماء المقبولين بالوظائف والتعرف على موعد المقابلة الشخصية لاستكمال باقي مراحل القبول النهائية للعمل مباشرة بالوحدات العسكرية التابعة للقوات السعودية للأمن.

نتائج القبول في قوات الأمن الخاصة

يمكن الاستعلام عن نتائج القبول بقوات الأمن الخاصة بكل سهولة، فمن خلال موقع أبشر الإلكتروني للتوظيف يمكن البحث عن النتيجة برقم الهوية الوطنية، حيث طالبت لجنة القبول على جميع المترشحين بعدم أحضار الهواتف المحمول أثناء المقابلة الشخصية والالتزام بالمواعيد المذكورة بالموقع الإلكتروني.

تتلخص خطوات الاستعلام عن نتائج القبول فى قوات الأمن الخاصة في أدخال رقم الهوية وتاريخ الميلاد وكتابة رقم الطلب بالخانة المخصصة من ثم النقر على أيقونة بحث للاطلاع على تفاصيل موعد المقابلة الشخصية لاستكمال مراحل القبول النهائية لاستلام الوظيفة العسكرية التى أعلنت عنها وزارة الداخلية على موقعها الرسمي على شبكة الأنترنت وهي (جندي أمن، جندي أول أمن).

تعليمات قوات الأمن الخاصة

لجنة القبول والتسجيل بقوات الأمن الخاصة طالبت من المتقدمين الالتزام بالتعليمات التي أعلنتها على موقع وزارة الداخلية للتوظيف، فمن ضمن تلك التعليمات هى أحضار المستندات ووضعها فى ملف بلاستيكي به شهادة التخرج الأصلية ومعاها نسخة منها مصدقة من وزارة التعليم السعودي بالإضافة إلى وضع عدد (6) صور مقاس (4×6) تكون مكشوفة الرأس للمتقدم بالإضافة إلى أحضار صورة من بطاقة الأحوال المدنية ودفتر العائلة وأخيرا طباعة نسخة سيرة الذاتية الإلكترونية التى تقدمت بها.