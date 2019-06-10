موعد نتائج القبول في كلية الملك خالد العسكرية بحسب ما أعلنت عنه وزارة الحرس الوطني السعودي توظيف علي بوابتها الإلكترونية علي شبكة الأنترنت، حيث دعت لجنة القبول والتسجيل جميع المتقدمين بالدخول علي الموقع الرسمي لكلية الملك خالد العسكرية من اجل الاستعلام عن نتائج القبول بالحرس الوطني برقم الهوية ومعرفة مواعيد المقابلة الشخصية والاختبارات العسكرية والاطلاع علي باقي التعليمات الخاصة بالتقديم، حيث سيتم الاختيار بين المتقدمين من مؤهلي الثانوية العامة والجامعيين بحسب درجة النجاح الخاص بجميع الطلاب المتخرجين.

يلزم علي كل شخص قد تقدم للوظائف الحرس الوطني الدخول علي الموقع الإلكترونية لكلية الملك خالد من اجل نتائج قبول كلية الملك خالد العسكرية 1440 لمعرفة كافة المتطلبات التقديم لتخطي المرحلة الأخيرة من القبول النهائي لشغل بالوظائف الشاغرة العسكرية التي أوضحتها لجنة القبول والتسجيل علي بوابة التجنيد الموحد علي شبكة الأنترنت.

نتائج القبول في كلية الملك خالد العسكرية

نرفق لكم رابط موقع لجنة القبول والتسجيل بكلية الملك خالد العسكرية من اجل الاستعلام برقم الطلب لمعرفة نتائج القبول لجميع المتقدمين من الشباب سواء كانوا حاملين للشهادة الثانوية أو الجامعية، حيث نتمنى لجميع المتقدمين التوفيق بأذن الله تعالي، كما سنوضح لكم الأوراق المطلوب التسجيل في كلية الملك خالد العسكرية بالحرس الوطني حتي يستطيع الجميع معرفة التعليمات حيث يلزم علي كل متقدم الالتزام بتلك المتطلبات وقت المقابلة الشخصية.