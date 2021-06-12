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نتائج النقل المدرسي والداخلي عبر نظام نور 1443 برقم الهوية

بواسطة Mohamed said

تتواصل عمليات التسجيل في بوابة نظام نور بشأن التقديم للمستجدين لرياض الأطفال والصف الأول الابتدائي، وكذلك تسجيل طلبات النقل المدرسي والنقل الداخلي، استعدادًا لانطلاق الفصل الدراسي الأول 1443 خلال الشهور المقبلة، في الوقت الذي تم الانتهاء فيه من غلق كل ما يتعلق بالعام الماضي من نتائج وتقديمات وغيرها، والاستعداد للعودة التدريجية للدراسة في الفصول.

1 نظام نور النقل المدرسي
2 نتائج النقل المدرسي برقم الهوية

نظام نور النقل المدرسي

وتمثل منصة نور الإلكترونية، إحدى الوجهات الإلكترونية التعليمية الشاملة المتكاملة، التي تتيح حصول التلاميذ والطلاب وأولياء الأمور والمعلمين ومديري المدارس على جميع الخدمات الخاصة بالتسجيل وظهور النتائج عبرها، فيتم من خلال التسجيل لرياض الأطفال والنقل المدرسي والداخلي والحصول على الإجازات وحركات التنقلات، وكذلك تقييم الطلاب والطالبات وعرض المواد التعليمية والمناهج الدراسية، بالإضافة إلى ظهر نتائج الفصلين الدراسيين الأول والثاني لجميع المراحل الدراسية الابتدائي والمتوسطة والثانوية.

نتائج النقل المدرسي والداخلي عبر نظام نور 1443 برقم الهوية
نتائج النقل المدرسي والداخلي عبر نظام نور 1443 برقم الهوية

نتائج النقل المدرسي برقم الهوية

ومن أجل الحصول على نتائج النقل المدرسي أو النقل الداخلي أو النتيجة التي تريد الحصول عليها إلكترونيًا، يمكنك اتباع الخطوات التالية:

  • تسجيل الدخول عبر رابط نظام نور التالي: https://noor.moe.gov.sa/Noor/Login.aspx
  • تسجيل الدخول باسم المستخدم والرمز السري.
  • أو التسجيل من خلال ولي الأمر.
  • كتابة رقم الهوية الخاص بك.
  • الضغط على عرض النتيجة
نتائج النقل المدرسي والداخلي عبر نظام نور 1443

كما يمكنك أيضًا طباعة النتيجة التي تود الحصول عليها.

Mohamed said
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