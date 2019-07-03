 إعلان أسماء الطلاب المقبولين مبدئياً في جامعات الرياض عبر بوابة القبول الإلكتروني الموحد للطلاب

نتائج بوابة القبول الإلكتروني الموحد للطلاب ، حيث تعلن القبول الموحد عن أسماء الطلاب المقبولين مبدئياً في جامعات وكليات التقنية بالرياض بعد الانتهاء من المقابلات الشخصية وذلك يوم الخميس الموافق 1-11-1440 والذي ينتهي في تمام الساعة 12 ظهراً يوم الإثنين القادم 5-11-1440، وعلى جميع الطلاب المقبولين تأكيد القبول من خلال الدخول على الحساب الشخصي على البوابة، علماً بأن هذه نتائج الفرز الأول وهناك فرز نهائي يكون يوم الخميس الموافق 8-11-1440 يتم إعلان النتائج النهائية للطلاب والطالبات أيضاً.

نتائج بوابة القبول الإلكتروني الموحد للطلاب

أعلنت لجنة القبول والإشراف في بوابة القبول الإلكتروني الموحد للطلاب عن نتائج الفرز الأول وأسماء الطلاب المقبولين مبدئياً في الجامعات الحكومية وكليات التقنية بالرياض غداً عبر البوابة وأكدت على جميع الطلاب لابد من عملية تأكيد القبول مؤكدة أنه يتم استبعاد أي طالب لم يقوم بتأكيد القبول من خلال حسابه الشخصي على الموقع.

أوضحت بوابة القبول الموحد للطلاب أن الاختيار يتم وفقاً لتطبيق معايير المفاضلة بين جميع المرشحين للقبول في جامعات الرياض وذلك لمن توافق فيه الشروط والضوابط التي حددتها من قبل وقت فتح باب التقديم.

أسماء الطلاب المقبولين في جامعات وكليات التقنية بالرياض

يمكن الاستعلام عن نتائج المفاضلة والفرز الأول وأسماء الطلاب المقبولين في جامعات وكليات التقنية بالرياض من خلال رابط ←بوابة القبول القبول الإلكتروني الموحد للطلاب، وللتأكيد مرة أخرى يجب الدخول على البوابة وتأكيد القبول قبل آخر موعد يوم الإثنين القادم لضمان عدم الاستبعاد في دخول جامعات وكليات التقنية بالرياض.