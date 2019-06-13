نتائج جدارة الوظائف التعليمية 1440 : رابط الاستعلام عن أسماء المرشحين والمرشحات للوظائف التعليمية الكترونيًا

المتحدث الرسمي باسم وزارة التعليم بالمملكة العربية السعودية اعلن رسميا عن أسماء المرشحين والمرشحات للوظائف التعليمية حيث دعي الناطق الرسمي جميع المتقدمين من شاغلي الوظائف التعليمية من المتقدمين والمتقدمات بالدخول علي البوابة الإلكترونية وزارة الخدمة المدنية جدارة من اجل الاطلاع علي أسماء المقبولين والمقبولات لمعرفة مواعيد المقابلة الشخصية من اجل الاطلاع علي الأوراق لمراجعة البيانات، من خلال هذا المقال سوف نرفق لكم رابط موقع جدارة للتوظيف الالكتروني لكي نسهل الأمر علي الجميع.

نتائج جدارة الوظائف التعليمية 1440

بإمكان جميع الخريجين والخريجات من الذين تقدموا للوظائف الدخول علي بوابة جدارة الخدمة المدنية من اجل الولوج علي الملف الشخصي الخاص بحسابك من اجل الاطلاع علي كشوفات المرشحين والمرشحات للوظائف التعليمية، فعن طريق تسجيل دخول برقم الهوية وكلمة السر يمكن الاطلاع علي مواعيد المفاضلة من اجل تسليم الأوراق في اقرب فرع من فروع مكاتب جدارة الخدمة المدنية المنتشرة في جميع مدن ومناطق الأراضي الحجازية.

وزارة الخدمة المدنية السعودية طالبت الجميع بسرعة الدخول علي بوابة الوزارة من اجل الاطلاع علي تفاصيل شغل الوظائف التعليمية وأيضا معرفة التعليمات وغيرها من التفاصيل حتي يتطلعوا علي كافة الشروط والضوابط الالتحاق بالوظائف، وختاما في حالة وجود أي استفسارات يمكن تركها بالتعليقات وسوف نوفيكم بكافة التفاصيل المتعلقة بوظائف التعليمية التي وفرتها وزارة التعليم لجميع المواطنين والمواطنات المتخرجين حديثا من النساء والرجال.