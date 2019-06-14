نتائج جدارة للتوظيف 1441 .. واسماء المرشحين للوظائف التعليمية على بوابة وزارة الخدمة المدنية إلكترونيًا 

يتابع نتائج جدارة للتوظيف 1441 العديد من مواطنى المملكة العربية السعودية ويتسائلون عن اسماء المرشحين للوظائف التعليمية على بوابة وزارة الخدمة المدنية إلكترونيًا لاسيما أنه من المقرر إعلانها اليوم حسبما صرح مبارك العصيمي المتحدث الرسمي باسم وزارة التعليم عن ظهور أسماء المرشحين للوظائف التعليمية 1441 مساء الخميس الموافق 13 يونيو 2019 عبر الموقع الإلكتروني برقم الهوية.

نرصد معكم عبر موقعنا، نتائج جدارة للتوظيف 1441 والإجراءات المطلوبة من المرشحين للوظائف التعليمية المختلفة التى تتخطى 10 آلاف وظيقة تم توزيعهم على مختلف مدن المملكة العربية السعودية حيث شمل أعلن وزارة التعليم السعودية طلب شغل 10456 وظيفة تعليمية خالية للعام الدراسي 1440-1441 هجريًا بالتنسيق مع وزارة الخدمة المدنية.

اسماء المرشحين والمرشحات للوظائف التعليمية

من المؤكد ظهور اسماء المرشحين والمرشحات للوظائف التعليمية بعد قليل، ويمكنكم مطالعة إجراءات المطابقة الأولية والنهائية في الوظائف التعليمية من خلال النقاط الموضحة في الصورة التالية، كما تطرح وزارة التعليم السعودية كافة التعليمات الرسمية اليوم في إطار نتائج الوظائف التعليمية 1441 عبر منصة جدارة الإلكترونية، وذلك من أجل النهوض بالمنظومة التعليمية في المملكة العربية السعودية.

نتائج جدارة للتوظيف 1441

تعلن اليوم نتائج جدارة للتوظيف 1441 عبر موقع وزارة الخدمة المدنية برقم الهوية، ويتيح الموقع تفاصيل حساب المفاضلة والمعلومات حول شروط القبول والتسجيل والبيانات المطلوبة، حيث أنه يتم مراجعة المستندات الرسمية في مختلف فروع مكاتب الخدمة المدنية الأسبوع المقبل، كما تعلن اسماء المرشحين والمرشحات للوظائف التعليمية على موقع وزارة التعليم السعودية.

الجدير بالذكر أن بعد ظهور نتائج جدارة للتوظيف 1441 والتعرف على اسماء المرشحين للوظائف التعليمية على بوابة وزارة الخدمة المدنية إلكترونيًا، لايتبقى سوا اختبارات القبول والموافقة بشكل رسمي والمتمثلة في المقابلة الشخصية ومراجعة البيانات الشخصية من أجل تحديد الأسماء النهائية، وذلك في الفترة الزمنية المطابقة للرجال أو النساء التى من المحدد أن تبدأ الأسبوع المقبل، بعد الانتهاء من الاستعلام عن نتائج قبول وظائف التعليم.