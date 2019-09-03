





نتائج حركة النقل الداخلي لشاغلي الوظائف التعليمية والإداريين 1441 عبر موقع noor.moe.gov.sa، أعلنتها وزارة التربية والتعليم السعودية، من خلال الإدارة العامة للتعليم بمنطقة الرياض، وذلك عبر إعلان كافة الوظائف الإدارية والتعليمية للعام الهجري 1441، والتي أصبحت متاحة أمام عدد كبير من السعوديين والسعوديات والوافدين هناك، وفي التقرير التالي نوفر الرابط الإلكتروني لنظام نور التابع لوزارة التربية والتعليم السعودية لمعرفة نتائج حركة النقل الداخلي لشاغلي الوظائف التعليمية والإداريين 1441 عبر موقع نور.







يمكنك تصفح الرابط الإلكتروني https://noor.moe.gov.sa/NOOR/Login.aspx، لمعرفة نتائج حركة النقل الداخلي لشاغلي الوظائف التعليمية والإداريين 1441، تلك التي أعلنتها الإدارة العامة للتعليم بمنطقة الرياض، لكافة الوظائف الخالية لكل من العاملين والعاملات بالوظائف التعليمية والإداريين والإداريات.







نتائج حركة النقل الداخلي 1440

وبحسب ما ذكرته الإدارة العامة للتعليم بمنطقة الرياض السعودية، فإن نسبة المقبولين بالوظائف التعليمية والتنقلات بلغت نسبة 23%، أما نسبة العاملي بالوظائف الإدارية المنقولين 18%، وموضحة الإدارة أن فترة الاعتراض على حركة النقل الداخلي ستكون متاحة إلكترونيًا خلال الفترة من 15 إلى 24 /8/1440 هجريا.







رابط نظام نور للاستعلام عن حركة النقل الداخلي

للاستعلام عن حركة النقل الداخلي للعاملين بالوظائف التعليمية ببرنامج نور التابع لوزارة الت ربية والتعليم السعودي، يمكنك تصفح الربط التالي: هنا

أما للاستعلام عن الإداريين والإداريات عن طريق بوابة الرياض التعليمية عبر الرابط: هنا







وعن الإدارة العامة للتعليم بمنطقة الرياض السعودية، فهي إدارة حكومية تُعنى بتوفير بيئة تربوية محفزة للتعليم والتعلم، تسهم في تنمية وطنية شاملة ومنافسة في إطار الإسلام عقيدة ومنهجاً للحياة، ومن أهم قيمها الإخلاص والأمانة وتحقيق​ المواطنة والإتقان والحيادية والعدل والشورى​ والشفافية​.

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وعن نظام نور التعليمي التابع لوزارة التعليم السعودي، هو برنامج خاص بجميع العمليات التعليمية في السعودية ويربط جميع المؤسسات التعليمية التابعة لوزارة التعليم والمديريات التعليمية من خلال قاعدة بيانات متكاملة عبر موقع إلكتروني والذي وفرت عبر موقعها الإلكتروني مجموعة من الوظائف الشاغرة لعدد كبير من العاملين في مجال التعليم وبجانب مجموعة من الوظائف على المستوى الإداري لكلا من السعوديين والمقيمين وأعلنت نتائجها.