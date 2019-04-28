نتائج طلاب الثانوية نظام نور استعلام كشف الدرجات الفصل برقم الهوية

نظام نور نتائج طلاب الثانوية العامة 1440 واستخراج كشف الدرجات من موقع نور برقم الهوية للمقررات أو الفصلي، هو ما سنسعى لتوضيحه للمقبلين على استخراج إشعار درجات الفصل، أو طباعة إشعار بنتيجة الطالب من تقارير الطلاب على نظام نور المركزي، في نتائج الفصل الدراسي الثاني الدور الأول، للطلاب من اجتازوا الاختبارات النهائية بنجاح في جميع الثانويات أو مدارس التعليم العام المنتشر بالمحافظات السعودية من اقصها إلى أقصاها.

تعلن وزارة التعليم السعودية خلال ساعات وبشكل رسمي، نتائج الفصل الدراسي الثاني في المرحلة الثانوية، إلى جانب نتائج الاختبارات النهائي في المرحلة المتوسطة والمرحلة الابتدائية، ويمكن استعلام نتائج طلاب الثانوية 1440، واستخراج كشف الدرجات من بوابة إشعار بنتيجة الطالب على موقع نور، وندرك مدى دقية المرحلة وحالة القلق والتوتر التي يعيشها البعض، جراء انتظار ظهور النتائج لما لها من تأثير كبير على حياة ومستقبل الطالب أو الطالبة.

نتائج طلاب الثانوية 1440

الاستعلام عن طريقة استخراج نتائج الطلاب في المرحلة الثانوية، هو من الأمور الهامة للعديد والعديد من الطلاب وأولياء أمورهم، قبل ساعات من إقفال الدرجات وانتهاء عمليات المراجعة والتدقيق النهائية، ومن ثم ظهور النتائج برقم الهوية على رابط نظام نور بالهوية فقد وبدون تسجيل، موقع وزارة التعليم لسهادات الطلاب لدون كلمة سر، ولذا نضع بين أيدكم تسلسل استخراج نتائج طلاب الثانوية العامة 1440 لنظام المقررات.

تسجيل الدخول على نظام نور ثم بوابة التقارير.

تقارير الطلاب ومنها المبيضات.

الدخول على الشهادات والإشعارات.

اختيار إشعار فصلي وتحديد الفصل الدراسي والعام الدراسي .

التقارير الإحصائية ثم تحديد اسم الطالب ثم تحليل النتائج بعد تصديرها .

نظام نور استعلام كشف الدرجات

إليكم رابط نظام نور برقم الهوية ومنه استعلام كشف الدرجات وهناك خطوات أخرى للنظام الفصلي، بجانب خطوات المتوسط والابتدائية لاستعلام النتائج.

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