نتائج قبول الأمن العام عبر أبشر توظيف 1440-1441 || الاستعلام عن نتيجة قبول وظيفة جندي

أعلنت وزارة الداخلية نتائج قبول الأمن العام 1440 النهائية، للمتقدمين على شغل رتبة جندي من الوظائف العسكرية التي صدر نتائج القبول المبدئي لها منذ بضع أسابيع، حيث تم استكمال اختبارات القبول والتأكد من صحة البيانات التي تم تسجيلها خلال فترة التقديم على وظائف الأمن العام العسكرية، وبرقم الهوية الوطنية يمكن استعلام نتائج الأمن العام النهائية من بوابة التوظيف الإلكترونية أبشر.

وزارة الداخلية توفر لراغبي الاستعلام عن نتائج القبول في الوظائف العسكرية، خدمة استعلام عن نتيجة قبول مرشح أو مرشحة لواحدة من الرتب العسكرية، التي يتم التنويه عن طلب شغلها من الخريجين والخريجات السعوديات، ومؤخراً تم الإعلان بالفعل عن ظهور نتائج قبول الأمن العام النهائية عبر بوابة أبشر توظيف برقم الهوية الوطنية وبيانات الاستعلام نتائج القبول والتسجيل.

استعلام نتائج قبول الأمن العام 1440

طريقة استعلام نتائج قبول الأمن العام 1440 النهائية ستعتمد على دخول رابط بوابة التوظيف الإلكتروني من موقع وزارة الداخلية، أو عبر الرابط المرفق أدناة، ثم الاستعلام عن نتيجة قبول واحدة من الوظائف العسكرية التي تعلن البوابة صدور نتائج الترشيح لها سواء المبدئي أو القبول النهائي، ويتم إدخال بيانات الاستعلام المرفقة بياناها.

رقم الهوية الوطنية

تاريخ الميلاد

الجنس

الحالة الاجتماعية

رقم هوية الأب

رقم الوظيفة.

تعليمات ومتطلبات القبول للمقبولين نهائيا

نرفق بيان حول متطلبات ونتائج القبول النهائية للمقبولين على وظائف الأمن العام العسكرية

استعلام عن نتيجة قبول أبشر

رابط الاستعلام عن نتيجة قبول أبشر توظيف ومنه سيتم إدخال البيانات الموضحة بعالية للتعرف على من تم قبوله بشكل نهائي على وظيفية جندي.