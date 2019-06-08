نتائج قبول الجامعيين في وزارة الدفاع استعلام أسماء المرشحين للكليات العسكرية 1440

ظهرت نتائج قبول الجامعيين في وزارة الدفاع وكذلك نتائج قبول الطلاب المرشحين للكليات العسكرية، ويمكن استعلام أسماء المرشحين الأولية عبر موقع بوابة القبول الموحد من رابط موقع وزارة الدفاع بعد تسجيل الدخول، كما تم عرض الضوابط والتعليمات الخاصة بالاختبارات المقبلة التي سيخوضها من رشح بصفة مبدئية من الجامعيين وطلاب الثانوية العامة، وانطبق عليهم شروط القبول والتسجيل، لتحديد مواعيد الاختبارات ومنها الكشف الطبي والمقابلة الشخصية.

أعلنت وزارة الدفاع عن ظهور نتائج الترشيح الأولية للجامعيين والطلاب المتقدمين على الكليات العسكرية، بعد انتهاء عمليات الفرز لطلبات التقديم على الالتحاق بالكليات، ووضعت لجنتي القبول والتسجيل تعليمات وضوابط تتعلق بكيفية استكمال إجراءات الترشيح وحجز موعد المقابلة الخصية والكشف الطبي، والمستندات المطلوبة خلال هذه المرحلة من القبول، وكيفية الحضور والتسجيل، ويمكن الاستعلام عن نتائج قبول الجامعيين في وزارة الدفاع ونتائج قبول طلاب الكليات العسكرية من خلال رابط بوابة وزارة الدفاع القبول الموحد المرفقة فيما بعد.

استعلام نتائج قبول الجامعيين في وزارة الدفاع

تسجيل الدخول على بوابة وزارة الدفاع القبول الموحد الإلكترونية، سيمكن المتقدمين بطلبات التسجيل في الكليات العسكرية من الجامعيين وطلاب الثانوية العامة، استعلام نتائج قبول الجامعيين في وزارة الدفاع وكذلك أسماء المرشحين من الطلاب للكليات العسكرية 1440 .

تعليمات الكشف الطبي والمقابلة الشخصية

لجنتي القبول والتسجيل وضعتا الضوابط الخاصة بالإجراءات التي سيقوم بها المرشح من الجامعيين او طلبة الكليات العسكرية، لاستكمال الاختبارات وللتعرف على التفاصيل تم حصر تلك التعليمات والتي تم نشرها على بوابة القبول الموحد من الرابط المرفق بعالية.

التفاصيل الكاملة على موقع بوابة القبول الموحد والتي منها سنتعرف قريبا عن أسماء المرشحين النهائية في نتائج قبول وزارة الدفاع 1440 .