أعلنت وزارة الداخلية نتائج قبول الدفاع المدني 1440 المبدئية عبر أبشر توظيف للوظائف العسكرية على رتب جندي، وجندي أول و عريف، وتم تحديد عوان أو موقع مركز تدريب الدفاع المدني بالرياض والمدن لاستكمال إجراءات القبول بها، تمهيداً للإعلان عن أسماء المقبولين نهائيا في المديرية العامة للدفاع المدني، ويمكن الاستعلام عن نتائج القبول في وظائف قوات الدفاع المدني العسكرية برقم الهوية من خلال بوابة نتائج ابشر التوظيف، ومنها سنتعرف على المستندات المطلوبة وضوابط عملية المراجعة لاستكمال الإجراءات.

الإدارة العامة للقبو المركزي التابعة إلى وكالة وزارة الداخلية للوظائف العسكرية، أعلنت اليوم 23 يونيو 2019، عن نتائج القبول المبدئي على الرتب العسكرية الشاغرة المعلن عنها، لشغل وظائف المديرية العامة للدفاع المدني العسكرية، حيث من المقرر إلحاق المقبولين نهائياً بالوظائف الشاغرة في كافة مناطق المملكة، على حس ما ورد ضمن شروط القبول والتسجيل في وظائف الدفاع المدني، ويمكن التعرف الآن على نتائج قبول الدفاع المدني برقم هوية المتقدم كما هو موضح أدناة.

استعلام نتائج قبول الدفاع المدني 1440 المبدئية

اجتياز دورة الدفاع المدني لمن سيتم قبوله بشكل نهائي، عقب انتهاء إجراءات المراجعة التي ستتم في موقع مديرية التدريب لقوات الدفاع المدني بمديرية الرياض، وشرحت بوابة أبشر توظيف كيفية الوصول إلى مركز تدريب الدفاع المدني بالرياض وحائل وعسير وغيرها من المدن السعودية، بعد عرضها المستندات المطلوب إحضارها من أسماء المقبولين مبدئيا، ضمن نتائج قبول الدفاع المدني 1440 على رتب عريف وجندي وجندي أول .

موقع مركز تدريب الدفاع المدني

بوابة القبول والتسجل ابشر التوظيف عرضت بالخرائط عناوين مركز تدريب الدفاع المدني في العديد من المدن السعودية، منها الرياض وعسير وحائل

أبشر توظيف نتائج القبول

استعلم الآن عن نتائج قبول الدفاع المدني عبر بوابة ابشر توظيف المديرية العامة للدفاع المدني عبر إدخال رقم الهوية وتحديد الجنس وتاريخ الميلاد والحالة الاجتماعية ورقم هوية الأب.