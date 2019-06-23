نتائج قبول الدفاع المدني 1440 على رتبة عريف وجندي أول وجندي في كافة المناطق

كشفت المديرية العامة للدفاع المدني ممثلة بالإدارة العامة للقبول المركزي بوكالة وزارة الداخلية للشؤون العسكرية في المملكة العربية السعودية، عن نتائج القبول المبدئي للمديرية العامة للدفاع المدنية على رتبة “عريف، جندي أول، جندي”، من أجل التعيين عليها في كافة مناطق المملكة العربية السعودية، والتي سبق وتم الكشف عنها من قبل وزارة الداخلية.

وطالبت المديرية إحضار نموذج موعد المراجعة ويمكن العمل على طباعته عند الاستعلام عن نتيجة القبول، ويجب إحضار أصل بطاقة الهوية الوطنية وعدد (2) صورة مكبرة من البطاقة، كما يجب إحضار أصل الشهادة الثانوية أو ما يعادلها والتي تم التقديم بها على الوظيفة، ويجب إحضار عدد 3 صور منها مصدقة من إدارة الاختبارات والقبول للثانوية العامة، ويجب إحضار عدد 3 صور للمؤهلات المطلوبة سواء البكالوريوس او الدبلوم مع السجل الإكاديمي في حالة تم تسجيل مؤهل إضافي أو شهادات الدورات التدريبية.

وطالبت المديرية، إحضار أصل رخصة القيادة العمومي لمن تقدم على وظائف قائد ومشغل آليات، وإضار 8 صور شخصية ملونة خلفية بيضاء حديثة بدون تعديل المقاس، ويجب إحضار ملف توضح به كافة المتطلبات.

نتائج قبول الدفاع المدني 1440

وأوضحت المديرية العامة للدفاع المدني، أنه يمكن لكافة المرشحين الإطلاع على موقع مدينة التدريب المراد مراجعتها من أجل استكمال إجراءات القبول، عبر الرابط التالي: اضغط هنا، كما يمكن لكافة المتقدمين معرفة نتائج القبول والمرشحين بشكل مبدئي من خلال الرابط التالي: اضغط هنا.