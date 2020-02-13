نتائج قبول السجون 1441 برقم الهوية عبر موقع أبشر التوظيف

إعلان نتائج قبوا السجون 1441 من خلال موقع أبشر التوظيف برقم الهوية، حيث أعلنت إدارة القبول المركزي بوزارة الداخلية، نتائج القبول في وظائف المديرية العامة للسجون للرجال، من المتقدمين على الالتحاق برتبة جندي، وقد تحدد موعد إجراء المقابلة الشخصية للمرشحين مبدئياً لشغل الوظائف العسكرية، والمستندات المطلوب إحضارها خلال مواعد المقابلة بمبنى القبول والسجيل على العنوان المبين أدناة.

أضافت لجنة القبول، أنه سيتم عقد المقابلات الشخصية لأسماء المرشحين مبدئيا على وظائف المديرة العامة للسجون برتبة جندي، من الساعة السابعة صباحاً في مبنى القبول والتسجيل بحي المربع في مدينة الرياض بجوار وزارة النقل، وذلك وفق تاريخ عقد المقابلة المبين بجوار اسم المرشح من نموذج القبول الذي سيظهر خلال عملية استعلام نتائج قبول السجون 1441 على بوابة التوظيف الإلكترونية أبشر.

استعلام نتائج قبول السجون 1441

تعليمات الحضور تضمنت عدم اصطحاب مرافقين أو الهواتف الشخصية، والحضور بالزي الرياضي، على أن يقوم المرشح بتجهيز وإحضار المستندات المرفق بيانها أدناة، لتقديمها واستكمال اجراءات الترشيح.

أصل وصورة من بطاقة الهوية الوطنية تكون سارية المفعول.

عدد 4 صورة شخصية على أن يكون المقاس 4*6.

أصل وصورة موثقة من شهادة المؤهل الدراسي.

أصل وصور من الشهادات التي تم ذكرها عند التقديم.

نموذج موعد المقابلة.

ملف لوضع به المستندات

وللتعرف على نتائج القبول في وظائف المديرية العامة للسجون، يتم الدخول على رابط استعلام نتيجة القبول عبر أبشر برقم الهوية وتاريخ الميلاد، وإدخال باقي البيانات المطلوبة للتعرف على إن كان المستعلم من بين المرشحين بشكل مبدئي أم لم يحالفه التوفيق.