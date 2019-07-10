نتائج قبول جامعة الملك عبد العزيز وجدة 1440-1441 عبر بوابة القبول والتسجل

ترقب اليوم ظهور نتائج قبول جامعة الملك عبد العزيز، وكذلك نتائج قبول جامعة جدة، والتي تعلن قبيل أسابيع من بداية العام الدراسي المقبل 1440-1441، حيث يترقب خريجي وخريجات المرحلة الثانوية، والتعرف على أسماء كلياتهم وفق نتائج الترشيح والقبول، للاستكمال ما تبقى من إجراءات، قبل وضع قائمة الأسماء المقبولة بشكل نهائي .

التحضير والتجهيز لبدائية الفصل الدراسي الأول بجميع الجامعات السعودية، يتم على قدم وساق، خاصة في هذه المرحلة والتي تشهد تسكين الطلاب الجديد في الكليات بكل جامعة، وفق قواعد القبول والتسجيل طريقة حساب نقاط النسبة الموزونة بكل جامعة، وها نحن بصدد إعلان نتائج قبول جامعة الملك عبد العزيز والتي ستتزامن مع إعلان نتائج جامعة طيبة 1441.

نتائج جامعة الملك عبد العزيز

أفادت مصادر إلى موعد إعلان نتائج قبول جامعة الملك عبد العزيز، حيث من المتوقع ظهور أسماء المرشحي والمرشحات على وظائف التعليم، وسيتم توضيح فترة تأكيد عملية التسجيل، في بيانان سيصدر عن عمادة القبول والتسجيل، وقد يتم توضيح كيفية حساب نقاط المفاضلة بين المرشحين، يستطيع الطلاب الطالبات الدخول على موقع جامعة الملك عبد العزيز، ومتابعة ظهور النتائج والتعرف على حالة طلب القبول الجامعي واسم الكلية التي رشح لها الطلب .

نتائج قبول جامعة جدة

تعلن اليوم الأربعاء 7 ذو القعدة 1440، نتائج قبول جامعة جدة 1440-1441، من خلال الدخول على بوابة عمادة القبول والتسجيل للتعرف على النتائج.