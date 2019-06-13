“نتاج القبول” أسماء مرشحي الوظائف التعليمية من خلال موقع جدارة و موقع وزارة التعليم لحاملي البكالوريوس

نتابع معكم زارنا الكرام ومع آلاف من المعلمين والمعلمات الذين ينتظرون بشغف اليوم الموافق الخميس 1/6/2019 وهو الموعد المنتظر للإعلان عن أسماء المرشحين والمرشحين للوظائف التعليمية للعام 1440-1441، والتي من المقرر تعلن أسماء مرشحي للوظائف التعليمية من خلال الموقع الرسمي جدارة أو موقع وزاره التربية والتعليم علي الإنترنت moe.gov.sa.

أسماء المرشحين والمرشحات للوظائف التعليمية 1441

ومن الجدير بالذكر أنه بدا التوظيف للوظائف التعليمية للرجال والنساء من الساعة 10 صباحا يوم الأربعاء 17 رمضان، والتي استمرت حتى الساعة الرابعة مساء يوم الثلاثاء 23 رمضان، من خلال الموقع إلكتروني لوزارة الخدمة المدنية،وقد قام من جهته ودعا المتحدث باسم وزاره التعليم إلى جميع المتقدمين لمراجعه الشروط والأنظمة الخاصة بالوظائف التعليمية.

نتائج قبول جدارة 1441

ويذكر أنه قامت الوزارة بالتوضيح عن مؤخراً عن توافر إلى ما يقارب من 10456 وظيفة شاغرة للنساء والرجال الخاصة بالوظائف التعليمية، بواقع 4953 وظيفة للرجال، وتشمل 5503 وظيفة للنساء، وتختص الوظائف لكل حاملي درجة البكالوريوس.