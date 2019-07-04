نتائج قبول قوات الأمن الخاصة عبر موقع أبشر توظيف للوظائف العسكرية

استعلام نتائج قبول قوات الأمن الخاصة 1440 على رتبة جندي و جندي أول امن، من بوابة ابشر توظيف نتيجة القبول في الوظائف العسكرية بوزارة الداخلية، والتي تم الإعلان عنها خلال الفترة من 20 وحتى 24 شوال 1440، حيث أعلنت اليوم نتائج الفرز المبدئي لتحديد أسماء المشرحين مبدئيا لشغل الوظائف العسكرية، وذلك لاستكمال إجراءات القبول والتسجيل ومنها تقديم المستندات والوثائق الثبوتية، وحضور المقابلة الشخصية أو الاختبارات المقررة لتحديد الأسماء المقبولة نهائيا على وظائف القوات الخاصة بوزارة الداخلية.

الاستعلام عن نتائج الفزر المبدئي في وظائف القوات الخاصة من خدمات توظيف وزارة الداخلية، بعد الدخول على البوابة الخارجية لموقع ابشر توظيف ثم إدخال رقم الهوية الوطنية وتحديد تاريخ الميلاد ورقم هوية الوالد والجنسية، وباقي البيانات ثم البحث عن نتائج قبول قوت الأمن الخاصة 1440، والتعرف على مواعيد المقابلة لاستكمال اختبارات القبول على الوظائف برتبة جندي أول امن وجندي أمن، مع تقديم المستندات المطلوبة في ملف خاص كما سنوضح فيما بعد.

استعلام نتائج قبول قوات الأمن الخاصة 1440

شددت لجنة القبول المعنية بعملية الفرز وتحديد أسماء المرشحين مبدئياً في وظائف قوات الأمن الخاصة العسكرية، بضرورة الحضور وفق مواعيد المقابلة، وعدم إحضار الهاتف الجوال المحتوى على كاميرات التصوير، والحضور بالذي الرياضي، وتقديم جميع المستندات المطلوبة والموضحة أدناة، ويمكنكم استعلام نتائج القبول في قوات الأمن الخاصة من خلال بوابة أبشر توظيف برقم الهوية.

المستندات المطلوبة لمقابلة قوات الأمن الخاصة

يلتزم المقبولين مبدئيا بتوفي ما يلي من مستندات وفق البيان المنشور على موقع أبشر.

عدد 6 صور ملونة مقاس 4*6 مكشوفة الرأس.

حلاقة شعر الرأس على تدريج رقم 3.

نسخ من الشهادات الدراسية لكل مرحلة من مراحل التعليم.

نسخة من نموذج طلب تقديم شغل الوظيفة من خلال الإنترنت.

الإطلاع على تعليمات لجنة الكشف الطبي والمقابلة الشخصية للتعرف على مواعيد الحضور وتقديم المستندات في مقر قوات المن الخاصة بشمال مدينة الرياض، والدخول من البوابة الشرقية، وعدم الحضور بالجولات الذكية التي بها كاميرات تصوير، وستعلن قريبا نتائج الفرز النهائي للقبول في قوات الأمن الخاصة.